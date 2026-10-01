The Cars - Heartbeat City (Analogue, Original Master Recording) (0821797144216) виниловая пластинка
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Описание товара The Cars - Heartbeat City (Analogue, Original Master Recording) (0821797144216) виниловая пластинка
Выпустив пятый альбом Heartbeat City, группа The Cars в 1984 г. стала одним из самых модных, больших поп-альбомов восьмидесятых, добилась наибольшего коммерческого успеха и окончательно стала суперзвездой. Этот успех, безусловно, отчасти был связан и с клипами группы. Благодаря стремительному росту MTV видеоклипы стали важным инструментом маркетинга, и The Cars были одной из первых групп, умело использовавших этот новый инструмент. Группа из Бостона выпустила несколько оригинальных клипов на пять синглов с альбома Heartbeat City и заняла верхние строчки хит-парадов со всеми синглами. Наиболее успешными оказались композиции Drive и You Might Think, видеоклип на которую получил широкую известность и первую премию MTV в номинации "Видео года". Однако благодаря продуманной композиции лидера группы Рика Окасека и отличной продюсерской работе Роберта Джона "Матта" Ланге все композиции альбома легко представить в виде одного хита, поскольку Heartbeat City содержит десять отличных, запоминающихся песен, которые, в отличие от некоторых других произведений того времени, не звучат устаревшими или несовременными. Ремастированный Krieg Wunderlich для Mobile Fidelity с оригинальных лент и отпрессованный на RTI, Heartbeat City вышел ограниченным тиражом на 180-граммовом виниловом LP с последовательными серийными номерами. Для влажной очистки винила мы рекомендуем использовать очиститель LP "L'Art du Son". Даже новые пластинки высококачественного производства от этого только выиграют.
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