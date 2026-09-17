The Detroit Emeralds - There Is No Distance (coloured) (0749350314985) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Detroit Emeralds - There Is No Distance (coloured) (0749350314985) виниловая пластинка
«There Is No Distance» — альбом американской R&B /соул -группы Detroit Emeralds Лимитированное издание на цветном виниле «There Is No Distance» — это особенный релиз в истории культовой R&B/соул-группы The Detroit Emeralds. Альбом связывает классическую эпоху соула 1970-х годов с современным этапом творчества группы. Текст заглавного сингла «There Is No Distance» написал культовый британский поэт-песенник Питер Синфилд (Peter Sinfield), сооснователь King Crimson и автор хита Селин Дион «Think Twice». В записи нового материала (включая трек «Da Lady») принимает участие обновленный состав группы, который Джеймс Митчелл лично сформировал из музыкантов Dewayne “Loc” Lomax, Alfonzo Livingston и Orrick Ewing. На пластинке представлена песня «Every Woman Is Special». Это уникальное демо 1976 года с вокалом оригинального фронтмена и основателя группы Джеймса Митчелла-младшего. Запись была чудом восстановлена и отреставрирована со старой поврежденной кассетной ленты. Вторая сторона включает свежие виниловые ремиксы на современные цифровые синглы группы, такие как «Call Me I'm Ready» и «Victory».
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