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Kenny Wayne Shepherd - Dirt On My Diamonds (coloured) (8712725746263) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kenny Wayne Shepherd - Dirt On My Diamonds (coloured) (8712725746263) виниловая пластинка

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Kenny Wayne Shepherd - Dirt On My Diamonds (coloured) (8712725746263) виниловая пластинка - фото 1
Kenny Wayne Shepherd - Dirt On My Diamonds (coloured) (8712725746263) виниловая пластинка - фото 2
Kenny Wayne Shepherd - Dirt On My Diamonds (coloured) (8712725746263) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Kenny Wayne Shepherd
Альбом (сингл)
Dirt On My Diamonds
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kenny Wayne Shepherd - Dirt On My Diamonds (coloured) (8712725746263) виниловая пластинка - фото 1
  • Kenny Wayne Shepherd - Dirt On My Diamonds (coloured) (8712725746263) виниловая пластинка - фото 2
  • Kenny Wayne Shepherd - Dirt On My Diamonds (coloured) (8712725746263) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
В наличии
Код товара: 750048
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Kenny Wayne Shepherd - Dirt On My Diamonds (coloured) (8712725746263) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725746263]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Kenny Wayne Shepherd
Альбом (сингл)
Dirt On My Diamonds
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Dirt On My Diamonds, Sweet & Low, Best Of Times, You Can't Love Me, Man On A Mission, Saturday Night's Alright For Fighting, Bad Intentions, Ease On My Mind
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kenny Wayne Shepherd - Dirt On My Diamonds (coloured) (8712725746263) виниловая пластинка

Готовы ощутить мощь и эмоциональность современного блюз-рока? Встречайте виниловую пластинку "Kenny Wayne Shepherd / Dirt on my diamonds vol. 1 - natural transparent vinyl (1LP)". Этот альбом от виртуозного гитариста Кенни Уэйн Шепарда принесет вам настоящее музыкальное наслаждение. На этой пластинке вы найдете потрясающие треки, исполненные с необыкновенной техникой и страстью. Звучание Кенни Уэйн Шепарда не оставит вас равнодушными. Его виртуозное владение гитарой создает уникальную атмосферу и впечатляющие соло. Купить виниловую пластинку "Kenny Wayne Shepherd / Dirt on my diamonds vol. 1 - natural transparent vinyl (1LP)" – это возможность пополнить вашу коллекцию великолепной музыкой в оригинальном формате. Виниловая пластинка позволит вам окунуться в мир настоящего звука и ощутить энергию живого выступления. Не упустите шанс купить виниловую пластинку "Kenny Wayne Shepherd / Dirt on my diamonds vol. 1 - natural transparent vinyl (1LP)" и насладиться богатыми и глубокими звуками блюз-рока. Ощутите весь драйв и эмоции этой удивительной записи. Приобретайте виниловую пластинку уже сегодня и добавьте уникальные мелодии Кенни Уэйн Шепарда в свою коллекцию.

Отзывы о товаре Kenny Wayne Shepherd - Dirt On My Diamonds (coloured) (8712725746263) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725746263]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Kenny Wayne Shepherd
Альбом (сингл)
Dirt On My Diamonds
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Dirt On My Diamonds, Sweet & Low, Best Of Times, You Can't Love Me, Man On A Mission, Saturday Night's Alright For Fighting, Bad Intentions, Ease On My Mind
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Готовы ощутить мощь и эмоциональность современного блюз-рока? Встречайте виниловую пластинку "Kenny Wayne Shepherd / Dirt on my diamonds vol. 1 - natural transparent vinyl (1LP)". Этот альбом от виртуозного гитариста Кенни Уэйн Шепарда принесет вам настоящее музыкальное наслаждение. На этой пластинке вы найдете потрясающие треки, исполненные с необыкновенной техникой и страстью. Звучание Кенни Уэйн Шепарда не оставит вас равнодушными. Его виртуозное владение гитарой создает уникальную атмосферу и впечатляющие соло. Купить виниловую пластинку "Kenny Wayne Shepherd / Dirt on my diamonds vol. 1 - natural transparent vinyl (1LP)" – это возможность пополнить вашу коллекцию великолепной музыкой в оригинальном формате. Виниловая пластинка позволит вам окунуться в мир настоящего звука и ощутить энергию живого выступления. Не упустите шанс купить виниловую пластинку "Kenny Wayne Shepherd / Dirt on my diamonds vol. 1 - natural transparent vinyl (1LP)" и насладиться богатыми и глубокими звуками блюз-рока. Ощутите весь драйв и эмоции этой удивительной записи. Приобретайте виниловую пластинку уже сегодня и добавьте уникальные мелодии Кенни Уэйн Шепарда в свою коллекцию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kenny Wayne Shepherd - Dirt On My Diamonds (coloured) (8712725746263) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3680 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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