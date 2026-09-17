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Oscar Peterson - On A Clear Day: Live In Zurich, 1971 (0673203119918) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Oscar Peterson - On A Clear Day: Live In Zurich, 1971 (0673203119918) виниловая пластинка

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Oscar Peterson - On A Clear Day: Live In Zurich, 1971 (0673203119918) виниловая пластинка - фото 1
Oscar Peterson - On A Clear Day: Live In Zurich, 1971 (0673203119918) виниловая пластинка - фото 2
Oscar Peterson - On A Clear Day: Live In Zurich, 1971 (0673203119918) виниловая пластинка - фото 3
Oscar Peterson - On A Clear Day: Live In Zurich, 1971 (0673203119918) виниловая пластинка - фото 4
Oscar Peterson - On A Clear Day: Live In Zurich, 1971 (0673203119918) виниловая пластинка - фото 5
Oscar Peterson - On A Clear Day: Live In Zurich, 1971 (0673203119918) виниловая пластинка - фото 6
Oscar Peterson - On A Clear Day: Live In Zurich, 1971 (0673203119918) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
On A Clear Day: Live In Zurich, 1971
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Oscar Peterson - On A Clear Day: Live In Zurich, 1971 (0673203119918) виниловая пластинка - фото 1
  • Oscar Peterson - On A Clear Day: Live In Zurich, 1971 (0673203119918) виниловая пластинка - фото 2
  • Oscar Peterson - On A Clear Day: Live In Zurich, 1971 (0673203119918) виниловая пластинка - фото 3
  • Oscar Peterson - On A Clear Day: Live In Zurich, 1971 (0673203119918) виниловая пластинка - фото 4
  • Oscar Peterson - On A Clear Day: Live In Zurich, 1971 (0673203119918) виниловая пластинка - фото 5
  • Oscar Peterson - On A Clear Day: Live In Zurich, 1971 (0673203119918) виниловая пластинка - фото 6
  • Oscar Peterson - On A Clear Day: Live In Zurich, 1971 (0673203119918) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
В наличии
Код товара: 750044
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Oscar Peterson - On A Clear Day: Live In Zurich, 1971 (0673203119918) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mack Avenue
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mack Avenue
Barcode
[0673203119918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
On A Clear Day: Live In Zurich, 1971
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Lamp Is Low, Younger Than Springtime, On A Clear Day, Young And Foolish / A Time For Love Soft Winds, Mack The Knife, Where Do We Go From Here?, On The Trail
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Oscar Peterson - On A Clear Day: Live In Zurich, 1971 (0673203119918) виниловая пластинка

Легендарный пианист и композитор Оскар Питерсон прожил блестящую карьеру, длившуюся более полувека, и на каждом этапе достигал новых творческих высот. В 1971 году Питерсон снова отправился в мировое турне в сопровождении басиста Нильса-Хеннинга Эрстеда Педерсена и барабанщика Луиса Хейса. Как слышно в этой ранее не издававшейся концертной записи из Цюриха, Швейцария, сотрудничество и мастерство этих музыкантов не имеют себе равных.

Отзывы о товаре Oscar Peterson - On A Clear Day: Live In Zurich, 1971 (0673203119918) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mack Avenue
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mack Avenue
Barcode
[0673203119918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
On A Clear Day: Live In Zurich, 1971
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Lamp Is Low, Younger Than Springtime, On A Clear Day, Young And Foolish / A Time For Love Soft Winds, Mack The Knife, Where Do We Go From Here?, On The Trail
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Легендарный пианист и композитор Оскар Питерсон прожил блестящую карьеру, длившуюся более полувека, и на каждом этапе достигал новых творческих высот. В 1971 году Питерсон снова отправился в мировое турне в сопровождении басиста Нильса-Хеннинга Эрстеда Педерсена и барабанщика Луиса Хейса. Как слышно в этой ранее не издававшейся концертной записи из Цюриха, Швейцария, сотрудничество и мастерство этих музыкантов не имеют себе равных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Oscar Peterson - On A Clear Day: Live In Zurich, 1971 (0673203119918) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6630 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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