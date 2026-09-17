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Axel Fischbacher - Axel Fischbacher Trio Feat. Sophia Oster (Audiophile Edition) (4250701330531) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Axel Fischbacher - Axel Fischbacher Trio Feat. Sophia Oster (Audiophile Edition) (4250701330531) виниловая пластинка

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Axel Fischbacher - Axel Fischbacher Trio Feat. Sophia Oster (Audiophile Edition) (4250701330531) виниловая пластинка - фото 1
Axel Fischbacher - Axel Fischbacher Trio Feat. Sophia Oster (Audiophile Edition) (4250701330531) виниловая пластинка - фото 2
Axel Fischbacher - Axel Fischbacher Trio Feat. Sophia Oster (Audiophile Edition) (4250701330531) виниловая пластинка - фото 3
Axel Fischbacher - Axel Fischbacher Trio Feat. Sophia Oster (Audiophile Edition) (4250701330531) виниловая пластинка - фото 4
Axel Fischbacher - Axel Fischbacher Trio Feat. Sophia Oster (Audiophile Edition) (4250701330531) виниловая пластинка - фото 5
Axel Fischbacher - Axel Fischbacher Trio Feat. Sophia Oster (Audiophile Edition) (4250701330531) виниловая пластинка - фото 6
Axel Fischbacher - Axel Fischbacher Trio Feat. Sophia Oster (Audiophile Edition) (4250701330531) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Axel Fischbacher
Альбом (сингл)
Axel Fischbacher Trio Feat. Sophia Oster
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Axel Fischbacher - Axel Fischbacher Trio Feat. Sophia Oster (Audiophile Edition) (4250701330531) виниловая пластинка - фото 1
  • Axel Fischbacher - Axel Fischbacher Trio Feat. Sophia Oster (Audiophile Edition) (4250701330531) виниловая пластинка - фото 2
  • Axel Fischbacher - Axel Fischbacher Trio Feat. Sophia Oster (Audiophile Edition) (4250701330531) виниловая пластинка - фото 3
  • Axel Fischbacher - Axel Fischbacher Trio Feat. Sophia Oster (Audiophile Edition) (4250701330531) виниловая пластинка - фото 4
  • Axel Fischbacher - Axel Fischbacher Trio Feat. Sophia Oster (Audiophile Edition) (4250701330531) виниловая пластинка - фото 5
  • Axel Fischbacher - Axel Fischbacher Trio Feat. Sophia Oster (Audiophile Edition) (4250701330531) виниловая пластинка - фото 6
  • Axel Fischbacher - Axel Fischbacher Trio Feat. Sophia Oster (Audiophile Edition) (4250701330531) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
В наличии
Код товара: 750040
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Axel Fischbacher - Axel Fischbacher Trio Feat. Sophia Oster (Audiophile Edition) (4250701330531) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lehmann Audio
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Lehmann Audio
Barcode
[4250701330531]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Axel Fischbacher
Альбом (сингл)
Axel Fischbacher Trio Feat. Sophia Oster
Жанр
Jazz
Трек-лист
Autumn Leaves, I Remember You, Is Quiet Now, Someone To Watch Over Me, Cuppa Joe, Like A Blackbird's Heart
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Axel Fischbacher - Axel Fischbacher Trio Feat. Sophia Oster (Audiophile Edition) (4250701330531) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Axel Fischbacher / Axel Fischbacher Trio Feat. Sophia Oster (1LP) представляет собой замечательное сочетание джазовых мелодий и выразительного вокала, создавая атмосферу уюта и погружения в мир музыки. Альбом позволяет насладиться мастерством исполнителей и их уникальным видением музыкального искусства. Это издание станет прекрасным дополнением для любой коллекции. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и насладиться каждым аккордом этой выдающейся работы!

Отзывы о товаре Axel Fischbacher - Axel Fischbacher Trio Feat. Sophia Oster (Audiophile Edition) (4250701330531) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lehmann Audio
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Lehmann Audio
Barcode
[4250701330531]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Axel Fischbacher
Альбом (сингл)
Axel Fischbacher Trio Feat. Sophia Oster
Жанр
Jazz
Трек-лист
Autumn Leaves, I Remember You, Is Quiet Now, Someone To Watch Over Me, Cuppa Joe, Like A Blackbird's Heart
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Описание
Виниловая пластинка Axel Fischbacher / Axel Fischbacher Trio Feat. Sophia Oster (1LP) представляет собой замечательное сочетание джазовых мелодий и выразительного вокала, создавая атмосферу уюта и погружения в мир музыки. Альбом позволяет насладиться мастерством исполнителей и их уникальным видением музыкального искусства. Это издание станет прекрасным дополнением для любой коллекции. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и насладиться каждым аккордом этой выдающейся работы!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Axel Fischbacher - Axel Fischbacher Trio Feat. Sophia Oster (Audiophile Edition) (4250701330531) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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