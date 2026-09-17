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Alice Coltrane - The Ecstatic Music Of Turiyasangitananda (0680899008716) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Alice Coltrane - The Ecstatic Music Of Turiyasangitananda (0680899008716) виниловая пластинка

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Alice Coltrane - The Ecstatic Music Of Turiyasangitananda (0680899008716) виниловая пластинка - фото 1
Alice Coltrane - The Ecstatic Music Of Turiyasangitananda (0680899008716) виниловая пластинка - фото 2
Alice Coltrane - The Ecstatic Music Of Turiyasangitananda (0680899008716) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Alice Coltrane
Альбом (сингл)
The Ecstatic Music Of Turiyasangitananda
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alice Coltrane - The Ecstatic Music Of Turiyasangitananda (0680899008716) виниловая пластинка - фото 1
  • Alice Coltrane - The Ecstatic Music Of Turiyasangitananda (0680899008716) виниловая пластинка - фото 2
  • Alice Coltrane - The Ecstatic Music Of Turiyasangitananda (0680899008716) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
В наличии
Код товара: 750039
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Alice Coltrane - The Ecstatic Music Of Turiyasangitananda (0680899008716) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lehmann Audio
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Lehmann Audio
Barcode
[0680899008716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Alice Coltrane
Альбом (сингл)
The Ecstatic Music Of Turiyasangitananda
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Om Rama, Om Shanti, Rama Rama, Rama Guru, Hari Narayan, Journey To Satchidananda Er Ra, Keshava Murahara, Krishna Japaye, Rama Katha
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alice Coltrane - The Ecstatic Music Of Turiyasangitananda (0680899008716) виниловая пластинка

Как некоторые из вас, возможно, знают, Элис Колтрейн была легендарной пианисткой, композитором, духовным лидером и женой Джона Колтрейна, самого почитаемого и влиятельного саксофониста в истории джаза. В 1967 году, через четыре года после знакомства с Джоном, он умер от рака печени, оставив Элис вдовой с четырьмя маленькими детьми. Лишившись своей второй половинки, Элис страдала от бессонницы и сильной потери веса. В худшие моменты она весила всего 43 килограмма. У нее были галлюцинации, в которых деревья говорили, различные существа существовали на астральных планах, а звуки «планетарного эфира» проносились в ее мозгу, погружая ее в пугающую бессознательность. Критическим событием этого периода было не то, что Элис достигла дна своего существования, а то, что она пережила тапас, важный период испытаний. Эти тапас (санскритский термин, который она использовала для описания своих страданий) помогли Элис подготовиться к духовному союзу, которого она нашла в лице Свами Сатчидананды, индийского гуру, с которым Элис совершила свою первую поездку в Индию. Во время своей второй поездки туда Элис получила откровение, повелевшее ей отказаться от светской жизни и стать духовным учителем в индуистской традиции – поэтому она переехала на Запад, в конечном итоге открыв ашрам Шанти Анантам на 47 акрах земли, которые она купила в Агура-Хиллз, Калифорния. Музыка была основой духовной практики Элис. С середины 1980-х до середины 1990-х годов Элис Колтрейн самостоятельно выпустила четыре великолепных кассетных альбома. Эти кассеты содержали музыку, которую она сочинила сама, вдохновленную госпел-музыкой детройтских церквей, в которых она выросла, смешанную с индийской религиозной музыкой ее религиозной практики, и даже впервые в ее дискографии Элис начала петь. Изначально эти работы были доступны только через её ашрам, они представляют собой её наиболее малоизвестную серию произведений и, возможно, являются наилучшим отражением её души.

Отзывы о товаре Alice Coltrane - The Ecstatic Music Of Turiyasangitananda (0680899008716) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Lehmann Audio
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Lehmann Audio
Barcode
[0680899008716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Alice Coltrane
Альбом (сингл)
The Ecstatic Music Of Turiyasangitananda
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Om Rama, Om Shanti, Rama Rama, Rama Guru, Hari Narayan, Journey To Satchidananda Er Ra, Keshava Murahara, Krishna Japaye, Rama Katha
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Как некоторые из вас, возможно, знают, Элис Колтрейн была легендарной пианисткой, композитором, духовным лидером и женой Джона Колтрейна, самого почитаемого и влиятельного саксофониста в истории джаза. В 1967 году, через четыре года после знакомства с Джоном, он умер от рака печени, оставив Элис вдовой с четырьмя маленькими детьми. Лишившись своей второй половинки, Элис страдала от бессонницы и сильной потери веса. В худшие моменты она весила всего 43 килограмма. У нее были галлюцинации, в которых деревья говорили, различные существа существовали на астральных планах, а звуки «планетарного эфира» проносились в ее мозгу, погружая ее в пугающую бессознательность. Критическим событием этого периода было не то, что Элис достигла дна своего существования, а то, что она пережила тапас, важный период испытаний. Эти тапас (санскритский термин, который она использовала для описания своих страданий) помогли Элис подготовиться к духовному союзу, которого она нашла в лице Свами Сатчидананды, индийского гуру, с которым Элис совершила свою первую поездку в Индию. Во время своей второй поездки туда Элис получила откровение, повелевшее ей отказаться от светской жизни и стать духовным учителем в индуистской традиции – поэтому она переехала на Запад, в конечном итоге открыв ашрам Шанти Анантам на 47 акрах земли, которые она купила в Агура-Хиллз, Калифорния. Музыка была основой духовной практики Элис. С середины 1980-х до середины 1990-х годов Элис Колтрейн самостоятельно выпустила четыре великолепных кассетных альбома. Эти кассеты содержали музыку, которую она сочинила сама, вдохновленную госпел-музыкой детройтских церквей, в которых она выросла, смешанную с индийской религиозной музыкой ее религиозной практики, и даже впервые в ее дискографии Элис начала петь. Изначально эти работы были доступны только через её ашрам, они представляют собой её наиболее малоизвестную серию произведений и, возможно, являются наилучшим отражением её души.
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Доставка
Отзывы


Alice Coltrane - The Ecstatic Music Of Turiyasangitananda (0680899008716) виниловая пластинка - стоимость товара 5450 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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