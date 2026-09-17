Bob Marley - The Complete Island Recordings (Box) (0600753602515) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Bob Marley
Альбом (сингл)
The Complete Island Recordings
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 440 руб.
В наличии
Код товара: 750036
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41 440 руб.
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Характеристики
Бренд
Island
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
12 LP
Лэйбл
Island
Barcode
[0600753602515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Bob Marley
Альбом (сингл)
The Complete Island Recordings
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Concrete Jungle, Slave Driver, 400 Years, Stop That Train, Baby We've Got A Date (Rock It Baby), Stir It Up, Kinky Reggae, No More Trouble, Midnight Ravers, Get Up, Stand Up, Hallelujah Time, I Shot The Sheriff, Burnin And Lootin', Put It On, Small Axe, Pass It On, Duppy Conqueror, One Foundation, Rasta Man Chant, Lively Up Yourself, No Woman, No Cry, Them Belly Full (But We Hungry), Rebel Music (3 O'clock Roadblock), So Jah She, Natty Dread, Bend Down Low, Talkin' Blues, Revolution, Trenchtown
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bob Marley - The Complete Island Recordings (Box) (0600753602515) виниловая пластинка
В металлическом боксе ручной работы вы найдёте 11 альбомов на тяжёлом аудиофильском виниле: все 9 альбомов Bob Marley & The Wailers, выпущенных на студии Island Records плюс два «живых» релиза: Live! и Babylon By Bus. В дополнение к пластинкам идут: коллекционный антистатический мат, изготовленный к 70-летнему юбилею Боба, 2 лимитированные фотографии размера 30 х 30 см. Список альбомов: Catch A Fire Burnin’ Natty Dread LIVE! Rastaman Vibration Exodus Babylon By Bus Kaya Survival Uprising Confrontation
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Island
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
12 LP
Лэйбл
Island
Barcode
[0600753602515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Bob Marley
Альбом (сингл)
The Complete Island Recordings
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Concrete Jungle, Slave Driver, 400 Years, Stop That Train, Baby We've Got A Date (Rock It Baby), Stir It Up, Kinky Reggae, No More Trouble, Midnight Ravers, Get Up, Stand Up, Hallelujah Time, I Shot The Sheriff, Burnin And Lootin', Put It On, Small Axe, Pass It On, Duppy Conqueror, One Foundation, Rasta Man Chant, Lively Up Yourself, No Woman, No Cry, Them Belly Full (But We Hungry), Rebel Music (3 O'clock Roadblock), So Jah She, Natty Dread, Bend Down Low, Talkin' Blues, Revolution, Trenchtown
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
В металлическом боксе ручной работы вы найдёте 11 альбомов на тяжёлом аудиофильском виниле: все 9 альбомов Bob Marley & The Wailers, выпущенных на студии Island Records плюс два «живых» релиза: Live! и Babylon By Bus. В дополнение к пластинкам идут: коллекционный антистатический мат, изготовленный к 70-летнему юбилею Боба, 2 лимитированные фотографии размера 30 х 30 см. Список альбомов: Catch A Fire Burnin’ Natty Dread LIVE! Rastaman Vibration Exodus Babylon By Bus Kaya Survival Uprising Confrontation
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Bob Marley - The Complete Island Recordings (Box) (0600753602515) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 41440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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