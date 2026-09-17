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Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (Isolated Vocals) (coloured) (0602475012566) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (Isolated Vocals) (coloured) (0602475012566) виниловая пластинка

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Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (Isolated Vocals) (coloured) (0602475012566) виниловая пластинка - фото 1
Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (Isolated Vocals) (coloured) (0602475012566) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Billie Eilish
Альбом (сингл)
Hit Me Hard And Soft
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (Isolated Vocals) (coloured) (0602475012566) виниловая пластинка - фото 1
  • Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (Isolated Vocals) (coloured) (0602475012566) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
В наличии
Код товара: 750034
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (Isolated Vocals) (coloured) (0602475012566) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602475012566]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Billie Eilish
Альбом (сингл)
Hit Me Hard And Soft
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Skinny, Lunch, Chihiro, Birds of a Feather, Wildflower, The Greatest, L'Amour de Ma Vie, The Diner, Bittersuite, Blue
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (Isolated Vocals) (coloured) (0602475012566) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Skinny, Lunch, Chihiro, Birds of a Feather, Wildflower, The Greatest, L'Amour de Ma Vie, The Diner, Bittersuite, Blue

Отзывы о товаре Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (Isolated Vocals) (coloured) (0602475012566) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602475012566]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Billie Eilish
Альбом (сингл)
Hit Me Hard And Soft
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Skinny, Lunch, Chihiro, Birds of a Feather, Wildflower, The Greatest, L'Amour de Ma Vie, The Diner, Bittersuite, Blue
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Skinny, Lunch, Chihiro, Birds of a Feather, Wildflower, The Greatest, L'Amour de Ma Vie, The Diner, Bittersuite, Blue
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (Isolated Vocals) (coloured) (0602475012566) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6630 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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