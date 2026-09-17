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Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft: The Tour (coloured) (0602488275453) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft: The Tour (coloured) (0602488275453) виниловая пластинка

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Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft: The Tour (coloured) (0602488275453) виниловая пластинка - фото 1
Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft: The Tour (coloured) (0602488275453) виниловая пластинка - фото 2
Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft: The Tour (coloured) (0602488275453) виниловая пластинка - фото 3
Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft: The Tour (coloured) (0602488275453) виниловая пластинка - фото 4
Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft: The Tour (coloured) (0602488275453) виниловая пластинка - фото 5
Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft: The Tour (coloured) (0602488275453) виниловая пластинка - фото 6
Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft: The Tour (coloured) (0602488275453) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Billie Eilish
Альбом (сингл)
Hit Me Hard And Soft: The Tour
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный, синий, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft: The Tour (coloured) (0602488275453) виниловая пластинка - фото 1
  • Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft: The Tour (coloured) (0602488275453) виниловая пластинка - фото 2
  • Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft: The Tour (coloured) (0602488275453) виниловая пластинка - фото 3
  • Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft: The Tour (coloured) (0602488275453) виниловая пластинка - фото 4
  • Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft: The Tour (coloured) (0602488275453) виниловая пластинка - фото 5
  • Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft: The Tour (coloured) (0602488275453) виниловая пластинка - фото 6
  • Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft: The Tour (coloured) (0602488275453) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 110 руб. 
В наличии
Код товара: 750033
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft: The Tour (coloured) (0602488275453) виниловая пластинка
9 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602488275453]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Billie Eilish
Альбом (сингл)
Hit Me Hard And Soft: The Tour
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Intro - The Tour (Live) Version, Chihiro - The Tour (Live) Version, Lunch - The Tour (Live) Version, NDA / Therefore I Am - The Tour (Live) Version, Wildflower - The Tour (Live) Version, When The Party's Over - The Tour (Live) Version, The Diner - The Tour (Live) Version, Ilomilo - The Tour (Live) Version, Bad Guy - The Tour (Live) Version, The Greatest - The Tour (Live) Version, Your Power - The Tour (Live) Version, Skinny - The Tour (Live) Version, TV - The Tour (Live) Version, Bittersuite - T
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный, синий, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft: The Tour (coloured) (0602488275453) виниловая пластинка

Билли Айлиш выпускает на виниле «Hit Me Hard And Soft: The Tour (Live)», трехдисковый документальный альбом с записями с ее аншлагового мирового турне Это разовый тираж, выпущенный исключительно на 100% переработанном цветном виниле с линзовидной вставкой Трехдисковый сборник включает 27 треков, охватывающих весь цикл концертных выступлений. От «Ocean Eyes» и «Bad Guy» до «Happier Than Ever» и «Birds Of A Feather» — последовательность треков сохраняет структуру тура. Концертные версии «Lunch», «What Was I Made For?» и «Chihiro» соседствуют с менее известными композициями, которые порадовали зрителей, присутствовавших на концерте лично.

Отзывы о товаре Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft: The Tour (coloured) (0602488275453) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602488275453]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Billie Eilish
Альбом (сингл)
Hit Me Hard And Soft: The Tour
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Intro - The Tour (Live) Version, Chihiro - The Tour (Live) Version, Lunch - The Tour (Live) Version, NDA / Therefore I Am - The Tour (Live) Version, Wildflower - The Tour (Live) Version, When The Party's Over - The Tour (Live) Version, The Diner - The Tour (Live) Version, Ilomilo - The Tour (Live) Version, Bad Guy - The Tour (Live) Version, The Greatest - The Tour (Live) Version, Your Power - The Tour (Live) Version, Skinny - The Tour (Live) Version, TV - The Tour (Live) Version, Bittersuite - T
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный, синий, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Билли Айлиш выпускает на виниле «Hit Me Hard And Soft: The Tour (Live)», трехдисковый документальный альбом с записями с ее аншлагового мирового турне Это разовый тираж, выпущенный исключительно на 100% переработанном цветном виниле с линзовидной вставкой Трехдисковый сборник включает 27 треков, охватывающих весь цикл концертных выступлений. От «Ocean Eyes» и «Bad Guy» до «Happier Than Ever» и «Birds Of A Feather» — последовательность треков сохраняет структуру тура. Концертные версии «Lunch», «What Was I Made For?» и «Chihiro» соседствуют с менее известными композициями, которые порадовали зрителей, присутствовавших на концерте лично.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft: The Tour (coloured) (0602488275453) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 9110 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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