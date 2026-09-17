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Olivia Rodrigo - You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love (0199957611336) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Olivia Rodrigo - You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love (0199957611336) виниловая пластинка

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Olivia Rodrigo - You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love (0199957611336) виниловая пластинка - фото 1
Olivia Rodrigo - You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love (0199957611336) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Olivia Rodrigo
Альбом (сингл)
You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Olivia Rodrigo - You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love (0199957611336) виниловая пластинка - фото 1
  • Olivia Rodrigo - You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love (0199957611336) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
В наличии
Код товара: 750032
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Olivia Rodrigo - You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love (0199957611336) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0199957611336]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Olivia Rodrigo
Альбом (сингл)
You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Drop Dead, Stupid Song, Honeybee, Maggots For Brains, U + Me = <3, My Way, Purple, The Cure, Begged, What's Wrong With Me, Less, Expectations, Cigarette Smoke
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Olivia Rodrigo - You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love (0199957611336) виниловая пластинка

Трехкратная обладательница премии «Грэмми» Оливия Родриго возвращается со своим долгожданным третьим студийным альбомом «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love» Стандартное издание на виниле После оглушительного успеха своего дебютного альбома Sour и его продолжения Guts 2023 года, Родриго записала альбом «грустных песен о любви», вдохновлялась личным опытом первых глубоких романтических чувств и меланхоличным лондонским вайбом. Пластинка обещает стать самым экспериментальным релизом певицы и ознаменует уход от привычного поп-рока ее прошлых альбомов. В поддержку альбома анонсирован масштабный мировой тур Unraveled Tour, который начнется осенью 2026 года.

Отзывы о товаре Olivia Rodrigo - You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love (0199957611336) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0199957611336]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Olivia Rodrigo
Альбом (сингл)
You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Drop Dead, Stupid Song, Honeybee, Maggots For Brains, U + Me = <3, My Way, Purple, The Cure, Begged, What's Wrong With Me, Less, Expectations, Cigarette Smoke
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Трехкратная обладательница премии «Грэмми» Оливия Родриго возвращается со своим долгожданным третьим студийным альбомом «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love» Стандартное издание на виниле После оглушительного успеха своего дебютного альбома Sour и его продолжения Guts 2023 года, Родриго записала альбом «грустных песен о любви», вдохновлялась личным опытом первых глубоких романтических чувств и меланхоличным лондонским вайбом. Пластинка обещает стать самым экспериментальным релизом певицы и ознаменует уход от привычного поп-рока ее прошлых альбомов. В поддержку альбома анонсирован масштабный мировой тур Unraveled Tour, который начнется осенью 2026 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Olivia Rodrigo - You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love (0199957611336) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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