Olivia Rodrigo - You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love (coloured) (0199957611909) виниловая пластинка
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Описание товара Olivia Rodrigo - You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love (coloured) (0199957611909) виниловая пластинка
Трехкратная обладательница премии «Грэмми» Оливия Родриго возвращается со своим долгожданным третьим студийным альбомом «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love» Лимитированное издание на белом виниле с постером. После оглушительного успеха своего дебютного альбома Sour и его продолжения Guts 2023 года, Родриго записала альбом «грустных песен о любви», вдохновлялась личным опытом первых глубоких романтических чувств и меланхоличным лондонским вайбом. Пластинка обещает стать самым экспериментальным релизом певицы и ознаменует уход от привычного поп-рока ее прошлых альбомов. В поддержку альбома анонсирован масштабный мировой тур Unraveled Tour, который начнется осенью 2026 года.
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