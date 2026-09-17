Jaimie Branch - Fly Or Die Fly Or Die Fly Or Die ((World War)) (0789993993222) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Jaimie Branch - Fly Or Die Fly Or Die Fly Or Die ((World War)) (0789993993222) виниловая пластинка
В июле 2022 года, всего за месяц до того, как смерть Джейми Бранч потрясла весь мир, трубачка и композитор находилась в Чикаго, в студии International Anthem (IARC), завершая работу над альбомом. Это была сюита, ??которую она сочинила и записала со своим ведущим ансамблем Fly or Die во время резиденции в Центре современного искусства Бемис в Омахе, штат Небраска. После её смерти альбом был почти готов, оставалось лишь доработать сведение, добавить финальные названия и обложку. В последующие месяцы её семья (во главе с сестрой Кейт Бранч), её группа (Джейсон Аджемиан, Лестер Сент-Луис и Чад Тейлор) и её коллеги из IARC (звукоинженеры Дэйв Веттрейно и Дэвид Аллен, товарищи Алехандро Аяла и Скотт Макнис) объединились, чтобы собрать воспоминания, тексты, электронные письма, фотографии, произведения искусства и фрагменты, принадлежащие Джейми, чтобы осветить путь вперёд. Цель всегда заключалась в том, чтобы сделать то, что сделала бы Джейми. Альбом Fly or Die Fly or Die Fly or Die ((world war)) в потрясающем оформлении Джона Херндона, Дэймона Локса и самой Бранч — последний альбом Джейми с квартетом.
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