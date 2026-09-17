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Jaimie Branch - Fly Or Die II (0634457229808) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jaimie Branch - Fly Or Die II (0634457229808) виниловая пластинка

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Jaimie Branch - Fly Or Die II (0634457229808) виниловая пластинка - фото 1
Jaimie Branch - Fly Or Die II (0634457229808) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jaimie Branch
Альбом (сингл)
Fly Or Die II
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jaimie Branch - Fly Or Die II (0634457229808) виниловая пластинка - фото 1
  • Jaimie Branch - Fly Or Die II (0634457229808) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
В наличии
Код товара: 750029
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Jaimie Branch - Fly Or Die II (0634457229808) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
International Anthem
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0634457229808]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jaimie Branch
Альбом (сингл)
Fly Or Die II
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Birds Of Paradise, Prayer For Amerikkka Pt. 1 & 2, Lesterlude, Twenty-Three N Me, Jupiter Redux, Whales, Simple Silver Surfer, Bird Dogs Of Paradise, Nuevo Roquero Est?reo, Love Song (For Assholes & Clowns)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jaimie Branch - Fly Or Die II (0634457229808) виниловая пластинка

Fly Or Die II - Bird Dogs Of Paradise — второй студийный альбом американской джазовой трубачки и композитора Джейми Бранч, выпущенный первоначально в 2019 году Издание на виниле с 16-страничным буклетом и полоской-OBI «Fly or Die II - Bird Dogs of Paradise» — продолжение дебютного альбома «Fly or Die» композитора, трубачки и (теперь уже) певицы Джейми Бранч. Альбом был назван одним из «Лучших альбомов 2017 года» по версии The New York Times, The Los Angeles Times, NPR Music, WIRE, Stereogum, Aquarium Drunkard и других изданий. Альбом «Fly or Die II - Bird Dogs of Paradise» был в основном создан во время её первого европейского тура с «Fly or Die» в ноябре 2018 года и записан в студии Total Refreshment Centre, а также вживую в Caf? OTO в Лондоне в конце этого тура. Это результат неустанной работы Бранч, которая подняла самобытный стиль своих композиций на новый уровень, одновременно дебютировав в качестве вокалистки. «В абстракции инструментальной музыки столько красоты, — пишет Бранч в аннотации к альбому, — но поскольку сейчас не самое приятное время, я выбрала более прямой путь. Голос идеально подходит для этого». Её труба — временами нежная и умоляющая, временами смелая и яростная — всегда задает тон. Бранч и ее коллеги по группе стремятся к звуковой насыщенности. «Bird Dogs Of Paradise» бросают вам вызов, пробуждая чувства, или, как говорит Бранч: «Теперь трубите в трубы и готовьтесь к движению!». IA11 Edition: выпущено на классическом черном виниле весом 140 грамм (отпечатано на заводе Pallas в Германии) в плотном картонном конверте, с 16-страничным буклетом размером 11x11 дюймов, содержащим ранее не публиковавшиеся фотографии, две новых аннотации (первая от матери Джейми, Соледад «Салли» Бранч, и вторая от басиста Fly or Die Джейсона Аджемиана), полоску-OBI и внутренний конверт с полиэтиленовой подкладкой.

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Характеристики
Бренд
International Anthem
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0634457229808]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jaimie Branch
Альбом (сингл)
Fly Or Die II
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Birds Of Paradise, Prayer For Amerikkka Pt. 1 & 2, Lesterlude, Twenty-Three N Me, Jupiter Redux, Whales, Simple Silver Surfer, Bird Dogs Of Paradise, Nuevo Roquero Est?reo, Love Song (For Assholes & Clowns)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Fly Or Die II - Bird Dogs Of Paradise — второй студийный альбом американской джазовой трубачки и композитора Джейми Бранч, выпущенный первоначально в 2019 году Издание на виниле с 16-страничным буклетом и полоской-OBI «Fly or Die II - Bird Dogs of Paradise» — продолжение дебютного альбома «Fly or Die» композитора, трубачки и (теперь уже) певицы Джейми Бранч. Альбом был назван одним из «Лучших альбомов 2017 года» по версии The New York Times, The Los Angeles Times, NPR Music, WIRE, Stereogum, Aquarium Drunkard и других изданий. Альбом «Fly or Die II - Bird Dogs of Paradise» был в основном создан во время её первого европейского тура с «Fly or Die» в ноябре 2018 года и записан в студии Total Refreshment Centre, а также вживую в Caf? OTO в Лондоне в конце этого тура. Это результат неустанной работы Бранч, которая подняла самобытный стиль своих композиций на новый уровень, одновременно дебютировав в качестве вокалистки. «В абстракции инструментальной музыки столько красоты, — пишет Бранч в аннотации к альбому, — но поскольку сейчас не самое приятное время, я выбрала более прямой путь. Голос идеально подходит для этого». Её труба — временами нежная и умоляющая, временами смелая и яростная — всегда задает тон. Бранч и ее коллеги по группе стремятся к звуковой насыщенности. «Bird Dogs Of Paradise» бросают вам вызов, пробуждая чувства, или, как говорит Бранч: «Теперь трубите в трубы и готовьтесь к движению!». IA11 Edition: выпущено на классическом черном виниле весом 140 грамм (отпечатано на заводе Pallas в Германии) в плотном картонном конверте, с 16-страничным буклетом размером 11x11 дюймов, содержащим ранее не публиковавшиеся фотографии, две новых аннотации (первая от матери Джейми, Соледад «Салли» Бранч, и вторая от басиста Fly or Die Джейсона Аджемиана), полоску-OBI и внутренний конверт с полиэтиленовой подкладкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jaimie Branch - Fly Or Die II (0634457229808) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3440 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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