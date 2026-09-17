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John Coltrane - Africa/ Brass (Analogue, Acoustic Sounds) (0199957084604) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Coltrane - Africa/ Brass (Analogue, Acoustic Sounds) (0199957084604) виниловая пластинка

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John Coltrane - Africa/ Brass (Analogue, Acoustic Sounds) (0199957084604) виниловая пластинка - фото 1
John Coltrane - Africa/ Brass (Analogue, Acoustic Sounds) (0199957084604) виниловая пластинка - фото 2
John Coltrane - Africa/ Brass (Analogue, Acoustic Sounds) (0199957084604) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Africa/ Brass
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Coltrane - Africa/ Brass (Analogue, Acoustic Sounds) (0199957084604) виниловая пластинка - фото 1
  • John Coltrane - Africa/ Brass (Analogue, Acoustic Sounds) (0199957084604) виниловая пластинка - фото 2
  • John Coltrane - Africa/ Brass (Analogue, Acoustic Sounds) (0199957084604) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 
В наличии
Код товара: 750023
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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John Coltrane - Africa/ Brass (Analogue, Acoustic Sounds) (0199957084604) виниловая пластинка
6 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0199957084604]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Africa/ Brass
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Africa, Greensleeves, Blues Minor
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Coltrane - Africa/ Brass (Analogue, Acoustic Sounds) (0199957084604) виниловая пластинка

Выпущенный в сентябре 1961 года альбом "Africa/Brass" стал первым альбомом Джона Колтрейна на тогда ещё молодом лейбле Impulse! Records. Серия Verve Acoustic Sounds: полностью аналоговый мастеринг Райана К. Смита в Sterling Sound с оригинальных лент, отпечатано на 180-граммовом виниле в QRP, прочный tip-on гейтфолд (Stoughton Printing), мягкий внутренний конверт. Эта работа ознаменовала поворотный момент в карьере саксофониста и, согласно "AllMusic Guide to Jazz", считается "ключевой работой для понимания пути, который Джон Колтрейн выбрал в своей музыке на заключительном этапе своего творчества". Для альбома, записанного в студии Руди Ван Гелдера и спродюсированного Кридом Тейлором, Колтрейн расширил свой квартет до большого ансамбля, насчитывающего до шестнадцати музыкантов. Страстные, свободные импровизации Колтрейна на тенор- и сопрано-саксофонах резко контрастируют с компактным, высокоритмичным звучанием оркестра с преобладанием духовых инструментов под управлением Кэла Мэсси. Аранжировки и оркестровки для биг-бэнда были созданы Эриком Долфи и Маккоем Тайнером во время репетиций и студийных сессий.

Отзывы о товаре John Coltrane - Africa/ Brass (Analogue, Acoustic Sounds) (0199957084604) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0199957084604]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Africa/ Brass
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Africa, Greensleeves, Blues Minor
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Описание
Выпущенный в сентябре 1961 года альбом "Africa/Brass" стал первым альбомом Джона Колтрейна на тогда ещё молодом лейбле Impulse! Records. Серия Verve Acoustic Sounds: полностью аналоговый мастеринг Райана К. Смита в Sterling Sound с оригинальных лент, отпечатано на 180-граммовом виниле в QRP, прочный tip-on гейтфолд (Stoughton Printing), мягкий внутренний конверт. Эта работа ознаменовала поворотный момент в карьере саксофониста и, согласно "AllMusic Guide to Jazz", считается "ключевой работой для понимания пути, который Джон Колтрейн выбрал в своей музыке на заключительном этапе своего творчества". Для альбома, записанного в студии Руди Ван Гелдера и спродюсированного Кридом Тейлором, Колтрейн расширил свой квартет до большого ансамбля, насчитывающего до шестнадцати музыкантов. Страстные, свободные импровизации Колтрейна на тенор- и сопрано-саксофонах резко контрастируют с компактным, высокоритмичным звучанием оркестра с преобладанием духовых инструментов под управлением Кэла Мэсси. Аранжировки и оркестровки для биг-бэнда были созданы Эриком Долфи и Маккоем Тайнером во время репетиций и студийных сессий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Coltrane - Africa/ Brass (Analogue, Acoustic Sounds) (0199957084604) виниловая пластинка - по цене 6160 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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