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The Alan Parsons Project - The Neverending Show: Live In The Netherlands (coloured) (8024391116333) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Alan Parsons Project - The Neverending Show: Live In The Netherlands (coloured) (8024391116333) виниловая пластинка

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The Alan Parsons Project - The Neverending Show: Live In The Netherlands (coloured) (8024391116333) виниловая пластинка - фото 1
The Alan Parsons Project - The Neverending Show: Live In The Netherlands (coloured) (8024391116333) виниловая пластинка - фото 2
The Alan Parsons Project - The Neverending Show: Live In The Netherlands (coloured) (8024391116333) виниловая пластинка - фото 3
The Alan Parsons Project - The Neverending Show: Live In The Netherlands (coloured) (8024391116333) виниловая пластинка - фото 4
The Alan Parsons Project - The Neverending Show: Live In The Netherlands (coloured) (8024391116333) виниловая пластинка - фото 5
The Alan Parsons Project - The Neverending Show: Live In The Netherlands (coloured) (8024391116333) виниловая пластинка - фото 6
The Alan Parsons Project - The Neverending Show: Live In The Netherlands (coloured) (8024391116333) виниловая пластинка - фото 7
The Alan Parsons Project - The Neverending Show: Live In The Netherlands (coloured) (8024391116333) виниловая пластинка - фото 8
The Alan Parsons Project - The Neverending Show: Live In The Netherlands (coloured) (8024391116333) виниловая пластинка - фото 9
The Alan Parsons Project - The Neverending Show: Live In The Netherlands (coloured) (8024391116333) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
The Neverending Show: Live In The Netherlands
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Alan Parsons Project - The Neverending Show: Live In The Netherlands (coloured) (8024391116333) виниловая пластинка - фото 1
  • The Alan Parsons Project - The Neverending Show: Live In The Netherlands (coloured) (8024391116333) виниловая пластинка - фото 2
  • The Alan Parsons Project - The Neverending Show: Live In The Netherlands (coloured) (8024391116333) виниловая пластинка - фото 3
  • The Alan Parsons Project - The Neverending Show: Live In The Netherlands (coloured) (8024391116333) виниловая пластинка - фото 4
  • The Alan Parsons Project - The Neverending Show: Live In The Netherlands (coloured) (8024391116333) виниловая пластинка - фото 5
  • The Alan Parsons Project - The Neverending Show: Live In The Netherlands (coloured) (8024391116333) виниловая пластинка - фото 6
  • The Alan Parsons Project - The Neverending Show: Live In The Netherlands (coloured) (8024391116333) виниловая пластинка - фото 7
  • The Alan Parsons Project - The Neverending Show: Live In The Netherlands (coloured) (8024391116333) виниловая пластинка - фото 8
  • The Alan Parsons Project - The Neverending Show: Live In The Netherlands (coloured) (8024391116333) виниловая пластинка - фото 9
  • The Alan Parsons Project - The Neverending Show: Live In The Netherlands (coloured) (8024391116333) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 
В наличии
Код товара: 750013
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Alan Parsons Project - The Neverending Show: Live In The Netherlands (coloured) (8024391116333) виниловая пластинка
5 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Frontiers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
FRONTIERS
Barcode
[8024391116333]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
The Neverending Show: Live In The Netherlands
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
One Note Symphony, Damned If I Do, Don’t Answer Me, Time, Breakdown / The Raven, I Wouldn’t Want To Be Like You, Psychobabble, Luciferama, Don’t Let It Show, I Robot, Limelight, Standing On Higher Ground, As Lights Fall, I Can’t Get There From Here, Prime Time, Sirius / Eye In The Sky, Old And Wise, Tarr And Professor Fether, Games People Play, The NeverEnding Show
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Alan Parsons Project - The Neverending Show: Live In The Netherlands (coloured) (8024391116333) виниловая пластинка

"The NeverEnding Show (Live In The Netherlands)" - концертный альбом Алана Парсонса, записанный в зале Tivoli Vredenburg, в городе Утрехте, Нидерланды 5 мая 2019 года. Кроме композиций Алана Парсона, которые выходили ранее, песня "The NeverEnding Show" звучит на альбоме впервые. Издание на тройном прозрачном виниле. Алан Парсонс - британский музыкант мультиинструменталист, певец, музыкальный продюсер. Один из известнейших музыкантов современности. Помимо того, что музыкант является вокалистом, гитаристом и клавишником, именно он во многом обеспечил успех альбому группы Pink Floyd "Dark Side of the Moon" (1973). С 1975 по 1990 год возглавлял группу The Alan Parsons Project, которая считается одной из классических команд в стилях прогрессив и арт-рок. Всего группа Алана Парсонса выпустила 10 студийных альбомов, которые разошлись тиражом в 50 млн. копий. Самым успешным стал альбом "Eye in The Sky" (в 1982 году он поднялся на 7 строчку чарта The Billboard 200).

Отзывы о товаре The Alan Parsons Project - The Neverending Show: Live In The Netherlands (coloured) (8024391116333) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Frontiers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
FRONTIERS
Barcode
[8024391116333]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
The Neverending Show: Live In The Netherlands
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
One Note Symphony, Damned If I Do, Don’t Answer Me, Time, Breakdown / The Raven, I Wouldn’t Want To Be Like You, Psychobabble, Luciferama, Don’t Let It Show, I Robot, Limelight, Standing On Higher Ground, As Lights Fall, I Can’t Get There From Here, Prime Time, Sirius / Eye In The Sky, Old And Wise, Tarr And Professor Fether, Games People Play, The NeverEnding Show
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
"The NeverEnding Show (Live In The Netherlands)" - концертный альбом Алана Парсонса, записанный в зале Tivoli Vredenburg, в городе Утрехте, Нидерланды 5 мая 2019 года. Кроме композиций Алана Парсона, которые выходили ранее, песня "The NeverEnding Show" звучит на альбоме впервые. Издание на тройном прозрачном виниле. Алан Парсонс - британский музыкант мультиинструменталист, певец, музыкальный продюсер. Один из известнейших музыкантов современности. Помимо того, что музыкант является вокалистом, гитаристом и клавишником, именно он во многом обеспечил успех альбому группы Pink Floyd "Dark Side of the Moon" (1973). С 1975 по 1990 год возглавлял группу The Alan Parsons Project, которая считается одной из классических команд в стилях прогрессив и арт-рок. Всего группа Алана Парсонса выпустила 10 студийных альбомов, которые разошлись тиражом в 50 млн. копий. Самым успешным стал альбом "Eye in The Sky" (в 1982 году он поднялся на 7 строчку чарта The Billboard 200).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Alan Parsons Project - The Neverending Show: Live In The Netherlands (coloured) (8024391116333) виниловая пластинка - купить по цене 5920 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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