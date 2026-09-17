Idris Muhammad - Kabsha (Analogue One-Step Pressing) (coloured) (4895241451355) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Idris Muhammad - Kabsha (Analogue One-Step Pressing) (coloured) (4895241451355) виниловая пластинка
Альбом Kabsha, первоначально выпущенный на лейбле Theresa в 1980 году, широко считается одной из лучших работ Идриса Мухаммада в качестве лидера группы. Записанный сразу после его работы над альбомом Pharoah Sanders' Journey to the One этот альбом демонстрирует, как «супер-барабанщик» руководит мощным ансамблем, исполняющим музыку в минималистичном и прямолинейном стиле, основанном на чистом ритме и мелодии. В записи приняли участие титаны тенорового саксофона Фараон Сандерс и Джордж Коулман, и композиция сочетает в себе энергичный бибоп с глубокой духовной составляющей. Kabsha запечатлела важный этап в карьере Мухаммеда и его долгосрочное музыкальное сотрудничество с Сандерсом, демонстрируя ритмическое мастерство, которое сделало его краеугольным камнем духовной и пост-боп сцены 1980-х годов. Альбом Kabsha был выпущен на 180-граммовом виниле прозрачного индиго/темно-розового мраморного цвета, изготовленном методом одноэтапного прессования, к Дню музыкальных магазинов 18 апреля 2026 года, ограниченным тиражом всего в 1700 экземпляров по всему миру. Технология One-Step Vinyl — это самый совершенный способ нанесения винила, при котором винил прессуется с помощью штампа, изготовленного непосредственно из лака, что минимизирует шумы и потерю деталей.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 440 руб.1360 руб. в СплитColdplay - Moon Music (coloured) (5021732278944) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 5 440 руб.1360 руб. в СплитSteve Hackett - To Watch The Storms (0196588366611) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 440 руб.1360 руб. в СплитDokken - Tooth And Nail (coloured) (4050538679892) виниловая пла...
-
В наличииЦена 5 440 руб.1360 руб. в СплитThe Weeknd - Dawn FM (alternative artwork) (0602445401307) винил...
-
В наличииЦена 5 440 руб.1360 руб. в СплитQueens Of The Stone Age - Queens Of The Stone Age (0191401176811...
-
В наличииЦена 5 440 руб.1360 руб. в СплитOST - Black Panther: Wakanda Forever (0050087520427) виниловая ...
-
В наличииЦена 5 440 руб.1360 руб. в СплитExtreme - Six (coloured) (4029759186113) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитPink Floyd - Pompeii Anno Domini MCMLXXI D.C. (0198028762311) ви...
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитPaloma Faith - A Perfect Contradiction (coloured) (0198028160919...
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитMike & The Mechanics - Looking Back - Living The Years (08880726...
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитOST - Bohemian Rhapsody (Queen) (0602567988724) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитOST - Harry Potter And The Deathly Hallows Part 1 (Alexandre Des...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Idris Muhammad - Kabsha (Analogue One-Step Pressing) (coloured) (4895241451355) виниловая пластинка