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Belinda Carlisle - Once Upon A Time In California (coloured) (5014797912885) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Belinda Carlisle - Once Upon A Time In California (coloured) (5014797912885) виниловая пластинка

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Belinda Carlisle - Once Upon A Time In California (coloured) (5014797912885) виниловая пластинка - фото 1
Belinda Carlisle - Once Upon A Time In California (coloured) (5014797912885) виниловая пластинка - фото 2
Belinda Carlisle - Once Upon A Time In California (coloured) (5014797912885) виниловая пластинка - фото 3
Belinda Carlisle - Once Upon A Time In California (coloured) (5014797912885) виниловая пластинка - фото 4
Belinda Carlisle - Once Upon A Time In California (coloured) (5014797912885) виниловая пластинка - фото 5
Belinda Carlisle - Once Upon A Time In California (coloured) (5014797912885) виниловая пластинка - фото 6
Belinda Carlisle - Once Upon A Time In California (coloured) (5014797912885) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Belinda Carlisle
Альбом (сингл)
Once Upon A Time In California
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Belinda Carlisle - Once Upon A Time In California (coloured) (5014797912885) виниловая пластинка - фото 1
  • Belinda Carlisle - Once Upon A Time In California (coloured) (5014797912885) виниловая пластинка - фото 2
  • Belinda Carlisle - Once Upon A Time In California (coloured) (5014797912885) виниловая пластинка - фото 3
  • Belinda Carlisle - Once Upon A Time In California (coloured) (5014797912885) виниловая пластинка - фото 4
  • Belinda Carlisle - Once Upon A Time In California (coloured) (5014797912885) виниловая пластинка - фото 5
  • Belinda Carlisle - Once Upon A Time In California (coloured) (5014797912885) виниловая пластинка - фото 6
  • Belinda Carlisle - Once Upon A Time In California (coloured) (5014797912885) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
В наличии
Код товара: 750004
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Belinda Carlisle - Once Upon A Time In California (coloured) (5014797912885) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Edsel
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Edsel
Barcode
[5014797912885]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Belinda Carlisle
Альбом (сингл)
Once Upon A Time In California
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Anyone Who Had A Heart, If You Could Read My Mind, One, Never My Love, The Air That I Breathe, Time In A Bottle, Superstar, Everybody’s Talkin’, Get Together, Reflections Of My Life
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Belinda Carlisle - Once Upon A Time In California (coloured) (5014797912885) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Anyone Who Had A Heart, If You Could Read My Mind, One, Never My Love, The Air That I Breathe, Time In A Bottle, Superstar, Everybody’s Talkin’, Get Together, Reflections Of My Life



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Belinda Carlisle - Once Upon A Time In California (coloured) (5014797912885) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Edsel
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Edsel
Barcode
[5014797912885]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Belinda Carlisle
Альбом (сингл)
Once Upon A Time In California
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Anyone Who Had A Heart, If You Could Read My Mind, One, Never My Love, The Air That I Breathe, Time In A Bottle, Superstar, Everybody’s Talkin’, Get Together, Reflections Of My Life
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Anyone Who Had A Heart, If You Could Read My Mind, One, Never My Love, The Air That I Breathe, Time In A Bottle, Superstar, Everybody’s Talkin’, Get Together, Reflections Of My Life


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Belinda Carlisle - Once Upon A Time In California (coloured) (5014797912885) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4620 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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