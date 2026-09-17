John Lee Hooker - Essential Works: 1956-1962 (3760300319963) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
John Lee Hooker
Альбом (сингл)
Essential Works: 1956-1962
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб.
В наличии
Код товара: 750001
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3 210 руб.
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Характеристики
Бренд
Diggers Factory
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Diggers Factory
Barcode
[3760300319963]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
John Lee Hooker
Альбом (сингл)
Essential Works: 1956-1962
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Dimples, Baby Lee, I love You Honey, Mama, You Got a Daughter, House Rent Boogie, Love Me All The Time, Boogie Chillun, Hobo Blues, Crawlin' Kingsnake, Maudie, I'm In The Mood02:28, I Wanna Walk, I'll Know Tonight, Run On, Whiskey And Wimmen, Dusty Road, I'm A Stranger, No Shoes, Want Ad Blues, Hard Headed Woman, Boom Boom, What Do You Say, Let's Make It, I'm Mad Again, Onions, She Shot Me Down, Good Rocking Mama
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Masters Of Rock (10)
Страна производитель
Израиль
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара John Lee Hooker - Essential Works: 1956-1962 (3760300319963) виниловая пластинка
"Essential Works, The Vee-Jays Years, 1956 - 1962" — это коллекционная виниловая пластинка, представляющая лучшие треки легендарного лейбла Vee-Jay Records. На этом эксклюзивном издании собраны хиты золотой эры рок-н-ролла, блюза и ду-вопа, воссоздавая атмосферу 50-х и 60-х годов и демонстрируя влияние лейбла на музыкальную индустрию.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Diggers Factory
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Diggers Factory
Barcode
[3760300319963]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
John Lee Hooker
Альбом (сингл)
Essential Works: 1956-1962
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Dimples, Baby Lee, I love You Honey, Mama, You Got a Daughter, House Rent Boogie, Love Me All The Time, Boogie Chillun, Hobo Blues, Crawlin' Kingsnake, Maudie, I'm In The Mood02:28, I Wanna Walk, I'll Know Tonight, Run On, Whiskey And Wimmen, Dusty Road, I'm A Stranger, No Shoes, Want Ad Blues, Hard Headed Woman, Boom Boom, What Do You Say, Let's Make It, I'm Mad Again, Onions, She Shot Me Down, Good Rocking Mama
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Masters Of Rock (10)
Страна производитель
Израиль
"Essential Works, The Vee-Jays Years, 1956 - 1962" — это коллекционная виниловая пластинка, представляющая лучшие треки легендарного лейбла Vee-Jay Records. На этом эксклюзивном издании собраны хиты золотой эры рок-н-ролла, блюза и ду-вопа, воссоздавая атмосферу 50-х и 60-х годов и демонстрируя влияние лейбла на музыкальную индустрию.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
John Lee Hooker - Essential Works: 1956-1962 (3760300319963) виниловая пластинка - стоимость товара 3210 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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