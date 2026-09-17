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Tarmo Peltokoski - Wagner: The Ring - An Orchestral Adventure (0028948688821) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tarmo Peltokoski - Wagner: The Ring - An Orchestral Adventure (0028948688821) виниловая пластинка

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Tarmo Peltokoski - Wagner: The Ring - An Orchestral Adventure (0028948688821) виниловая пластинка - фото 1
Tarmo Peltokoski - Wagner: The Ring - An Orchestral Adventure (0028948688821) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tarmo Peltokoski
Альбом (сингл)
An Orchestral Adventure
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tarmo Peltokoski - Wagner: The Ring - An Orchestral Adventure (0028948688821) виниловая пластинка - фото 1
  • Tarmo Peltokoski - Wagner: The Ring - An Orchestral Adventure (0028948688821) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
В наличии
Код товара: 749998
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Tarmo Peltokoski - Wagner: The Ring - An Orchestral Adventure (0028948688821) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948688821]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tarmo Peltokoski
Альбом (сингл)
An Orchestral Adventure
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Vorspiel, Das Rheingold, Nibelheim, Walhall, Die Walk?ren, Feuerzauber, Waldweben, Siegfrieds Heldentat, Br?nnhildes Erwachen, Siegfried Und Br?nnhilde, Siegfrieds Rheinfahrt, Siegfrieds Tod, Trauermusik, Br?nnhildes Opfertat
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tarmo Peltokoski - Wagner: The Ring - An Orchestral Adventure (0028948688821) виниловая пластинка

Гонконгский филармонический оркестр и дирижер Тармо Пелтокоски представляют альбом «Wagner: The Ring: An Orchestral Adventure». Запись включает в себя лучшие музыкальные фрагменты монументального оперного цикла Вагнера в аранжировке нидерландского композитора Хенка де Влигера Издание на двойном 180 г виниле в гейтфолде Де Влигер аранжировал оркестровую сюиту продолжительностью около 70 минут, состоящую из четырех частей – «Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид» и «Гибель богов». Основное внимание уделяется музыкальной драматургии всего произведения. Определяющие лейтмотивы, такие как мотив «Золота Рейна» «Полет валькирий» или героические темы Зигфрида, интегрированы в целостную симфоническую арку. В этой версии особенно ярко проявляется сложная оркестровка Вагнера. Тармо Пелтокоски и Гонконгский филармонический оркестр подходят к партитуре с точной динамикой и создают тонкое звучание. В результате получается интерпретация, сочетающая структурную ясность с драматической интенсивностью, раскрывающая весь звуковой диапазон произведения.

Отзывы о товаре Tarmo Peltokoski - Wagner: The Ring - An Orchestral Adventure (0028948688821) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948688821]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tarmo Peltokoski
Альбом (сингл)
An Orchestral Adventure
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Vorspiel, Das Rheingold, Nibelheim, Walhall, Die Walk?ren, Feuerzauber, Waldweben, Siegfrieds Heldentat, Br?nnhildes Erwachen, Siegfried Und Br?nnhilde, Siegfrieds Rheinfahrt, Siegfrieds Tod, Trauermusik, Br?nnhildes Opfertat
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Гонконгский филармонический оркестр и дирижер Тармо Пелтокоски представляют альбом «Wagner: The Ring: An Orchestral Adventure». Запись включает в себя лучшие музыкальные фрагменты монументального оперного цикла Вагнера в аранжировке нидерландского композитора Хенка де Влигера Издание на двойном 180 г виниле в гейтфолде Де Влигер аранжировал оркестровую сюиту продолжительностью около 70 минут, состоящую из четырех частей – «Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид» и «Гибель богов». Основное внимание уделяется музыкальной драматургии всего произведения. Определяющие лейтмотивы, такие как мотив «Золота Рейна» «Полет валькирий» или героические темы Зигфрида, интегрированы в целостную симфоническую арку. В этой версии особенно ярко проявляется сложная оркестровка Вагнера. Тармо Пелтокоски и Гонконгский филармонический оркестр подходят к партитуре с точной динамикой и создают тонкое звучание. В результате получается интерпретация, сочетающая структурную ясность с драматической интенсивностью, раскрывающая весь звуковой диапазон произведения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tarmo Peltokoski - Wagner: The Ring - An Orchestral Adventure (0028948688821) виниловая пластинка – стоимость товара 6040 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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