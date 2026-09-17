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Seiji Ozawa - Respighi: Fontane Di Roma (Analogue, Original Source) (0028948680429) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Seiji Ozawa - Respighi: Fontane Di Roma (Analogue, Original Source) (0028948680429) виниловая пластинка

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Seiji Ozawa - Respighi: Fontane Di Roma (Analogue, Original Source) (0028948680429) виниловая пластинка - фото 1
Seiji Ozawa - Respighi: Fontane Di Roma (Analogue, Original Source) (0028948680429) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Seiji Ozawa
Альбом (сингл)
Respighi: Fontane Di Roma
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Seiji Ozawa - Respighi: Fontane Di Roma (Analogue, Original Source) (0028948680429) виниловая пластинка - фото 1
  • Seiji Ozawa - Respighi: Fontane Di Roma (Analogue, Original Source) (0028948680429) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749997
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Характеристики

Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948680429]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Seiji Ozawa
Альбом (сингл)
Respighi: Fontane Di Roma
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
I pini di Villa Borghese, Pini presso una catacomba, I pini del Gianicolo, I pini della Via Appia, Circenses, Il Giubileo, L'Ottobrata, La Befana, The Valle Giulia Fountain at Dawn, The Triton Fountain in the Morning, The Trevi Fountain at Midday, The Villa Medici Fountain at Sunset
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Seiji Ozawa - Respighi: Fontane Di Roma (Analogue, Original Source) (0028948680429) виниловая пластинка

Ни один современный итальянский композитор инструментальных произведений, исполнявшихся в концертных залах после Первой мировой войны, не добился такого успеха, как Отторино Респиги со своими четырехчастными симфоническими поэмами «Fontane di Roma» (1917), «Pini di Roma» (1924) и «Feste romane» (1929). Эти произведения ознаменовали великолепное возрождение программной музыки. Мастерство Респиги в оркестровке особенно примечательно, поскольку оно соперничало с такими оркестровыми композиторами, как Рихард Штраус и Морис Равель. Он использовал музыкальный язык, выведенный из многочисленных источников, своего рода «евроимпрессионизм», который не исключал влияния модернизма. Отторино Респиги сочинил первое оркестровое произведение, включающее граммофонные записи, вставив пение настоящего соловья в конце третьей части, «I pini del Gianicolo», своего цикла симфонических поэм «Pini di Roma» 1924 года. В оригинальной партитуре партия соловья исполняется на граммофоне, и Респиги точно указал, какую именно запись он хотел использовать: «Il canto dell'usignolo» с пластинки номер R. 6105 — итальянского издания серии акустических записей пения птиц, сделанных пионером звукозаписи Максом Хампе из Deutsche Grammophon в 1910 году в птичнике в Бремене. Когда эта запись была сделана Бостонским симфоническим оркестром в 1977 году (на 8-дорожечной аналоговой ленте), песня соловья не была записана во время оркестровых сессий, а была добавлена ??несколько недель спустя в Ганновере с дополнительной ленты во время микширования 2-дорожечной мастер-записи. Эта дополнительная лента больше не хранится в архиве. При подготовке этого переиздания для серии Original Source от DG продюсер Райнер Майяр решил использовать одну из оригинальных записей Хампе (которую выбрал сам Респиги), воспроизведя шеллаковую пластинку 1910 года (номер матрицы 7438r) на акустическом граммофоне в эхо-камере студии Эмиля Берлинера и сводя ее в реальном времени во время процесса монтажа.

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Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948680429]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Seiji Ozawa
Альбом (сингл)
Respighi: Fontane Di Roma
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
I pini di Villa Borghese, Pini presso una catacomba, I pini del Gianicolo, I pini della Via Appia, Circenses, Il Giubileo, L'Ottobrata, La Befana, The Valle Giulia Fountain at Dawn, The Triton Fountain in the Morning, The Trevi Fountain at Midday, The Villa Medici Fountain at Sunset
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Ни один современный итальянский композитор инструментальных произведений, исполнявшихся в концертных залах после Первой мировой войны, не добился такого успеха, как Отторино Респиги со своими четырехчастными симфоническими поэмами «Fontane di Roma» (1917), «Pini di Roma» (1924) и «Feste romane» (1929). Эти произведения ознаменовали великолепное возрождение программной музыки. Мастерство Респиги в оркестровке особенно примечательно, поскольку оно соперничало с такими оркестровыми композиторами, как Рихард Штраус и Морис Равель. Он использовал музыкальный язык, выведенный из многочисленных источников, своего рода «евроимпрессионизм», который не исключал влияния модернизма. Отторино Респиги сочинил первое оркестровое произведение, включающее граммофонные записи, вставив пение настоящего соловья в конце третьей части, «I pini del Gianicolo», своего цикла симфонических поэм «Pini di Roma» 1924 года. В оригинальной партитуре партия соловья исполняется на граммофоне, и Респиги точно указал, какую именно запись он хотел использовать: «Il canto dell'usignolo» с пластинки номер R. 6105 — итальянского издания серии акустических записей пения птиц, сделанных пионером звукозаписи Максом Хампе из Deutsche Grammophon в 1910 году в птичнике в Бремене. Когда эта запись была сделана Бостонским симфоническим оркестром в 1977 году (на 8-дорожечной аналоговой ленте), песня соловья не была записана во время оркестровых сессий, а была добавлена ??несколько недель спустя в Ганновере с дополнительной ленты во время микширования 2-дорожечной мастер-записи. Эта дополнительная лента больше не хранится в архиве. При подготовке этого переиздания для серии Original Source от DG продюсер Райнер Майяр решил использовать одну из оригинальных записей Хампе (которую выбрал сам Респиги), воспроизведя шеллаковую пластинку 1910 года (номер матрицы 7438r) на акустическом граммофоне в эхо-камере студии Эмиля Берлинера и сводя ее в реальном времени во время процесса монтажа.
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