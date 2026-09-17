Top.Mail.Ru
Konstantin Simonovitch - Ferrari: Presque Rien Nr.1/ Societe II (Analogue) (0028948682195) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Konstantin Simonovitch - Ferrari: Presque Rien Nr.1/ Societe II (Analogue) (0028948682195) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Konstantin Simonovitch - Ferrari: Presque Rien Nr.1/ Societe II (Analogue) (0028948682195) виниловая пластинка - фото 1
Konstantin Simonovitch - Ferrari: Presque Rien Nr.1/ Societe II (Analogue) (0028948682195) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Konstantin Simonovitch
Альбом (сингл)
Ferrari: Presque Rien Nr.1/ Societe II
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Konstantin Simonovitch - Ferrari: Presque Rien Nr.1/ Societe II (Analogue) (0028948682195) виниловая пластинка - фото 1
  • Konstantin Simonovitch - Ferrari: Presque Rien Nr.1/ Societe II (Analogue) (0028948682195) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 
В наличии
Код товара: 749991
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Konstantin Simonovitch - Ferrari: Presque Rien Nr.1/ Societe II (Analogue) (0028948682195) виниловая пластинка
6 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948682195]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Konstantin Simonovitch
Альбом (сингл)
Ferrari: Presque Rien Nr.1/ Societe II
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Presque Rien No. 1 (Lever du Jour au Bord de la Mer), Societ? II (et si le Piano ?tait un Corps de Femme)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Avantgarde Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Konstantin Simonovitch - Ferrari: Presque Rien Nr.1/ Societe II (Analogue) (0028948682195) виниловая пластинка

Первый альбом новой серии виниловых пластинок лейбла Deutsche Grammophon, представляющей новаторские записи музыкального авангарда. Произведения Люка Феррари «Presque Rien No. 1» (1967–70) и «Soci?t? II» (1967) входят в число самых радикальных работ авангарда XX века. Лимитированное пронумерованное издание на 180 г виниле, включающее оригинальное оформление и новый, прекрасно выполненный коллекционный конверт с новыми аннотациями от Брэдфорда Бейли В «Presque Rien No. 1 ("Рассвет на берегу моря")» Феррари впервые использовал необработанные записи окружающей среды в качестве полноценного музыкального материала — запечатлев звуки хорватской рыбацкой деревни на рассвете, он создал то, что назвал «звуковым ландшафтом». Лишенное обработки или традиционной композиции, это произведение ознаменовало решающий сдвиг в сторону звукового минимализма и экологического восприятия, оказав влияние на поколения экспериментальных художников. В резком контрасте с этим, произведение «Soci?t? II ("И если бы фортепиано было женским телом")», написанное для фортепиано, ударных и ансамбля, воплощает политически заряженную, театральную сторону творчества Феррари. Созданное на фоне социальных потрясений конца 1960-х годов, оно представляет собой феминистскую аллегорию, в которой исполнители борются за доминирование, сочетая структуру, импровизацию и сатиру. Объединив эти две работы на одном альбоме, Феррари размыл границы между электронной и акустической музыкой, переосмыслив понятие композиции и создав модель выразительной многогранности, которая продолжает формировать экспериментальное звучание и сегодня. Мастеринг и нарезка выполнены с оригинальных аналоговых двухдорожечных мастер-лент Райнером Майяром и Сидни Клэр Мейер в Emil Berliner Studios.

Отзывы о товаре Konstantin Simonovitch - Ferrari: Presque Rien Nr.1/ Societe II (Analogue) (0028948682195) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948682195]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Konstantin Simonovitch
Альбом (сингл)
Ferrari: Presque Rien Nr.1/ Societe II
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Presque Rien No. 1 (Lever du Jour au Bord de la Mer), Societ? II (et si le Piano ?tait un Corps de Femme)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Avantgarde Series
Страна производитель
США
Описание
Первый альбом новой серии виниловых пластинок лейбла Deutsche Grammophon, представляющей новаторские записи музыкального авангарда. Произведения Люка Феррари «Presque Rien No. 1» (1967–70) и «Soci?t? II» (1967) входят в число самых радикальных работ авангарда XX века. Лимитированное пронумерованное издание на 180 г виниле, включающее оригинальное оформление и новый, прекрасно выполненный коллекционный конверт с новыми аннотациями от Брэдфорда Бейли В «Presque Rien No. 1 ("Рассвет на берегу моря")» Феррари впервые использовал необработанные записи окружающей среды в качестве полноценного музыкального материала — запечатлев звуки хорватской рыбацкой деревни на рассвете, он создал то, что назвал «звуковым ландшафтом». Лишенное обработки или традиционной композиции, это произведение ознаменовало решающий сдвиг в сторону звукового минимализма и экологического восприятия, оказав влияние на поколения экспериментальных художников. В резком контрасте с этим, произведение «Soci?t? II ("И если бы фортепиано было женским телом")», написанное для фортепиано, ударных и ансамбля, воплощает политически заряженную, театральную сторону творчества Феррари. Созданное на фоне социальных потрясений конца 1960-х годов, оно представляет собой феминистскую аллегорию, в которой исполнители борются за доминирование, сочетая структуру, импровизацию и сатиру. Объединив эти две работы на одном альбоме, Феррари размыл границы между электронной и акустической музыкой, переосмыслив понятие композиции и создав модель выразительной многогранности, которая продолжает формировать экспериментальное звучание и сегодня. Мастеринг и нарезка выполнены с оригинальных аналоговых двухдорожечных мастер-лент Райнером Майяром и Сидни Клэр Мейер в Emil Berliner Studios.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Konstantin Simonovitch - Ferrari: Presque Rien Nr.1/ Societe II (Analogue) (0028948682195) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6160 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...