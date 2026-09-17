Konstantin Simonovitch - Ferrari: Presque Rien Nr.1/ Societe II (Analogue) (0028948682195) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Konstantin Simonovitch - Ferrari: Presque Rien Nr.1/ Societe II (Analogue) (0028948682195) виниловая пластинка
Первый альбом новой серии виниловых пластинок лейбла Deutsche Grammophon, представляющей новаторские записи музыкального авангарда. Произведения Люка Феррари «Presque Rien No. 1» (1967–70) и «Soci?t? II» (1967) входят в число самых радикальных работ авангарда XX века. Лимитированное пронумерованное издание на 180 г виниле, включающее оригинальное оформление и новый, прекрасно выполненный коллекционный конверт с новыми аннотациями от Брэдфорда Бейли В «Presque Rien No. 1 ("Рассвет на берегу моря")» Феррари впервые использовал необработанные записи окружающей среды в качестве полноценного музыкального материала — запечатлев звуки хорватской рыбацкой деревни на рассвете, он создал то, что назвал «звуковым ландшафтом». Лишенное обработки или традиционной композиции, это произведение ознаменовало решающий сдвиг в сторону звукового минимализма и экологического восприятия, оказав влияние на поколения экспериментальных художников. В резком контрасте с этим, произведение «Soci?t? II ("И если бы фортепиано было женским телом")», написанное для фортепиано, ударных и ансамбля, воплощает политически заряженную, театральную сторону творчества Феррари. Созданное на фоне социальных потрясений конца 1960-х годов, оно представляет собой феминистскую аллегорию, в которой исполнители борются за доминирование, сочетая структуру, импровизацию и сатиру. Объединив эти две работы на одном альбоме, Феррари размыл границы между электронной и акустической музыкой, переосмыслив понятие композиции и создав модель выразительной многогранности, которая продолжает формировать экспериментальное звучание и сегодня. Мастеринг и нарезка выполнены с оригинальных аналоговых двухдорожечных мастер-лент Райнером Майяром и Сидни Клэр Мейер в Emil Berliner Studios.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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