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Gustavo Dudamel - Prokofiev: Peter And The Wolf, Op. 67, A Musical Tale For Children (0028948681594) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Gustavo Dudamel - Prokofiev: Peter And The Wolf, Op. 67, A Musical Tale For Children (0028948681594) виниловая пластинка

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Gustavo Dudamel - Prokofiev: Peter And The Wolf, Op. 67, A Musical Tale For Children (0028948681594) виниловая пластинка - фото 1
Gustavo Dudamel - Prokofiev: Peter And The Wolf, Op. 67, A Musical Tale For Children (0028948681594) виниловая пластинка - фото 2
Gustavo Dudamel - Prokofiev: Peter And The Wolf, Op. 67, A Musical Tale For Children (0028948681594) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gustavo Dudamel
Альбом (сингл)
Prokofiev: Peter And The Wolf, Op. 67, A Musical Tale For Children
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gustavo Dudamel - Prokofiev: Peter And The Wolf, Op. 67, A Musical Tale For Children (0028948681594) виниловая пластинка - фото 1
  • Gustavo Dudamel - Prokofiev: Peter And The Wolf, Op. 67, A Musical Tale For Children (0028948681594) виниловая пластинка - фото 2
  • Gustavo Dudamel - Prokofiev: Peter And The Wolf, Op. 67, A Musical Tale For Children (0028948681594) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
В наличии
Код товара: 749989
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Gustavo Dudamel - Prokofiev: Peter And The Wolf, Op. 67, A Musical Tale For Children (0028948681594) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948681594]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gustavo Dudamel
Альбом (сингл)
Prokofiev: Peter And The Wolf, Op. 67, A Musical Tale For Children
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
I. Introduction - This Is the Story of Peter and the Wolf (Peter and the Wolf, Op. 67), II. Early One Morning Peter Opened the Gate (Peter and the Wolf, Op. 67), III. On a Branch of a Big Tree Sat a Little Bird (Peter and the Wolf, Op. 67), IV. Just Then a Duck Came Waddling Round (Peter and the Wolf, Op. 67), V. Suddenly, Something Caught Peter's Attention (Peter and the Wolf, Op. 67), VI. Grandfather Came Out (Peter and the Wolf, Op. 67), VII-X. No Sooner Had Peter Gone, Than a Big Grey Wolf C
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gustavo Dudamel - Prokofiev: Peter And The Wolf, Op. 67, A Musical Tale For Children (0028948681594) виниловая пластинка

C этой великолепной записью «Пети и волка» Сергея Прокофьева — Густаво Дудамель завершает свою работу в качестве музыкального и художественного руководителя Лос-Анджелесского филармонического оркестра. Дудамель, благодаря своей тонкой и выразительной интерпретации, превращает каждый инструмент в яркого персонажа истории. Многократная обладательница наград, американская актриса, легенда Голливуда и лауреат премии EGOT Виола Дэвис очаровывает в роли рассказчицы своим чистым, точным тембром и мощной выразительностью. В этом уникальном исполнении сказка Прокофьева становится одновременно оркестровым произведением и яркой радиопостановкой. Издание на 180 г виниле

Отзывы о товаре Gustavo Dudamel - Prokofiev: Peter And The Wolf, Op. 67, A Musical Tale For Children (0028948681594) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948681594]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gustavo Dudamel
Альбом (сингл)
Prokofiev: Peter And The Wolf, Op. 67, A Musical Tale For Children
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
I. Introduction - This Is the Story of Peter and the Wolf (Peter and the Wolf, Op. 67), II. Early One Morning Peter Opened the Gate (Peter and the Wolf, Op. 67), III. On a Branch of a Big Tree Sat a Little Bird (Peter and the Wolf, Op. 67), IV. Just Then a Duck Came Waddling Round (Peter and the Wolf, Op. 67), V. Suddenly, Something Caught Peter's Attention (Peter and the Wolf, Op. 67), VI. Grandfather Came Out (Peter and the Wolf, Op. 67), VII-X. No Sooner Had Peter Gone, Than a Big Grey Wolf C
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
C этой великолепной записью «Пети и волка» Сергея Прокофьева — Густаво Дудамель завершает свою работу в качестве музыкального и художественного руководителя Лос-Анджелесского филармонического оркестра. Дудамель, благодаря своей тонкой и выразительной интерпретации, превращает каждый инструмент в яркого персонажа истории. Многократная обладательница наград, американская актриса, легенда Голливуда и лауреат премии EGOT Виола Дэвис очаровывает в роли рассказчицы своим чистым, точным тембром и мощной выразительностью. В этом уникальном исполнении сказка Прокофьева становится одновременно оркестровым произведением и яркой радиопостановкой. Издание на 180 г виниле
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gustavo Dudamel - Prokofiev: Peter And The Wolf, Op. 67, A Musical Tale For Children (0028948681594) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4620 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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