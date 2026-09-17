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Claudio Abbado - Mahler: Symphony No.4 (Analogue, Original Source) (0028948687404) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Claudio Abbado - Mahler: Symphony No.4 (Analogue, Original Source) (0028948687404) виниловая пластинка

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Claudio Abbado - Mahler: Symphony No.4 (Analogue, Original Source) (0028948687404) виниловая пластинка - фото 1
Claudio Abbado - Mahler: Symphony No.4 (Analogue, Original Source) (0028948687404) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Claudio Abbado
Альбом (сингл)
Mahler: Symphony No.4
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Claudio Abbado - Mahler: Symphony No.4 (Analogue, Original Source) (0028948687404) виниловая пластинка - фото 1
  • Claudio Abbado - Mahler: Symphony No.4 (Analogue, Original Source) (0028948687404) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749988
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Характеристики

Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948687404]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Claudio Abbado
Альбом (сингл)
Mahler: Symphony No.4
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Bed?chtig. Nicht eilen, In gem?chlicher Bewegung. Ohne Hast, Ruhevoll. Poco adagio, Sehr behaglich: „Wir genie?en die himmlischen Freuden“
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
Original Source Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Claudio Abbado - Mahler: Symphony No.4 (Analogue, Original Source) (0028948687404) виниловая пластинка

Легендарная запись Четвертой симфонии Густава Малера в исполнении Клаудио Аббадо с Венским филармоническим оркестром, сделанная в 1977 году в Большом зале Венского музыкального общества (Musikverein). THE ORIGINAL SOURCE — это серия выдающихся альбомов, переизданных на виниле. Это лимитированные и пронумерованные релизы, выпущенные на 180-граммовом виниле, в люксовом оформлении. Эта запись очаровывает своим теплым звучанием и тщательным вниманием к деталям. Характерное звучание оркестра и чуткое соло Фредерики фон Штаде в заключительной части придают произведению особую легкость. Иногда нетрадиционные темпы Аббадо открывают новые выразительные пространства и наделяют интерпретацию уникальной глубиной, что делает эту запись исключительной и высоко ценимой. Эта запись впервые была ремастирована для данного изданиея с оригинальных 8-дорожечных лент.

Отзывы о товаре Claudio Abbado - Mahler: Symphony No.4 (Analogue, Original Source) (0028948687404) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948687404]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Claudio Abbado
Альбом (сингл)
Mahler: Symphony No.4
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Bed?chtig. Nicht eilen, In gem?chlicher Bewegung. Ohne Hast, Ruhevoll. Poco adagio, Sehr behaglich: „Wir genie?en die himmlischen Freuden“
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
Original Source Series
Страна производитель
США
Описание
Легендарная запись Четвертой симфонии Густава Малера в исполнении Клаудио Аббадо с Венским филармоническим оркестром, сделанная в 1977 году в Большом зале Венского музыкального общества (Musikverein). THE ORIGINAL SOURCE — это серия выдающихся альбомов, переизданных на виниле. Это лимитированные и пронумерованные релизы, выпущенные на 180-граммовом виниле, в люксовом оформлении. Эта запись очаровывает своим теплым звучанием и тщательным вниманием к деталям. Характерное звучание оркестра и чуткое соло Фредерики фон Штаде в заключительной части придают произведению особую легкость. Иногда нетрадиционные темпы Аббадо открывают новые выразительные пространства и наделяют интерпретацию уникальной глубиной, что делает эту запись исключительной и высоко ценимой. Эта запись впервые была ремастирована для данного изданиея с оригинальных 8-дорожечных лент.
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