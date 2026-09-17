Claudio Abbado - Mahler: Symphony No.4 (Analogue, Original Source) (0028948687404) виниловая пластинка
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Описание товара Claudio Abbado - Mahler: Symphony No.4 (Analogue, Original Source) (0028948687404) виниловая пластинка
Легендарная запись Четвертой симфонии Густава Малера в исполнении Клаудио Аббадо с Венским филармоническим оркестром, сделанная в 1977 году в Большом зале Венского музыкального общества (Musikverein). THE ORIGINAL SOURCE — это серия выдающихся альбомов, переизданных на виниле. Это лимитированные и пронумерованные релизы, выпущенные на 180-граммовом виниле, в люксовом оформлении. Эта запись очаровывает своим теплым звучанием и тщательным вниманием к деталям. Характерное звучание оркестра и чуткое соло Фредерики фон Штаде в заключительной части придают произведению особую легкость. Иногда нетрадиционные темпы Аббадо открывают новые выразительные пространства и наделяют интерпретацию уникальной глубиной, что делает эту запись исключительной и высоко ценимой. Эта запись впервые была ремастирована для данного изданиея с оригинальных 8-дорожечных лент.
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