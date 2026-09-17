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Samantha Fox - I Wanna Have Some Fun (coloured) (5014797912359) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Samantha Fox - I Wanna Have Some Fun (coloured) (5014797912359) виниловая пластинка

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Samantha Fox - I Wanna Have Some Fun (coloured) (5014797912359) виниловая пластинка - фото 1
Samantha Fox - I Wanna Have Some Fun (coloured) (5014797912359) виниловая пластинка - фото 2
Samantha Fox - I Wanna Have Some Fun (coloured) (5014797912359) виниловая пластинка - фото 3
Samantha Fox - I Wanna Have Some Fun (coloured) (5014797912359) виниловая пластинка - фото 4
Samantha Fox - I Wanna Have Some Fun (coloured) (5014797912359) виниловая пластинка - фото 5
Samantha Fox - I Wanna Have Some Fun (coloured) (5014797912359) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Samantha Fox
Альбом (сингл)
I Wanna Have Some Fun
Жанр
House
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Samantha Fox - I Wanna Have Some Fun (coloured) (5014797912359) виниловая пластинка - фото 1
  • Samantha Fox - I Wanna Have Some Fun (coloured) (5014797912359) виниловая пластинка - фото 2
  • Samantha Fox - I Wanna Have Some Fun (coloured) (5014797912359) виниловая пластинка - фото 3
  • Samantha Fox - I Wanna Have Some Fun (coloured) (5014797912359) виниловая пластинка - фото 4
  • Samantha Fox - I Wanna Have Some Fun (coloured) (5014797912359) виниловая пластинка - фото 5
  • Samantha Fox - I Wanna Have Some Fun (coloured) (5014797912359) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
В наличии
Код товара: 749985
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Samantha Fox - I Wanna Have Some Fun (coloured) (5014797912359) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797912359]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Samantha Fox
Альбом (сингл)
I Wanna Have Some Fun
Жанр
House
Трек-лист
I Wanna Have Some Fun, Love House, Your House Or My House, Next To Me, Ready For This Love, Confession, I Only Wanna Be With You, You Started Something, One In A Million, Walking On Air, Hot For You, Out Of Our Hands
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Samantha Fox - I Wanna Have Some Fun (coloured) (5014797912359) виниловая пластинка

Первое в истории виниловое переиздание третьего альбома культовой поп-звезды и пин-ап-модели Саманты Фокс 1988 года «I Wanna Have Some Fun». Единственная британская сольная исполнительница, трижды попавшая в десятку лучших по обе стороны Атлантики в 1980-х годах, Саманта прославилась как любимица публики на третьей странице газеты, прежде чем начать завидную музыкальную карьеру. В альбом « I Wanna Have Some Fun» вошли неотразимая кавер-версия песни Дасти Спрингфилд «I Only Wanna Be With You» (#16 в Великобритании, #31 в США), получившая золотой сертификат заглавная композиция, записанная при участии Full Force (#8 в США), и клубный хит с кисловатым оттенком «Love House» (#32 в Великобритании). «I Wanna Have Some Fun» — самый танцевальный, трансатлантический и эклектичный альбом Саманты на сегодняшний день, достигший 46-го места в Великобритании и 37-го в США, что принесло ей третий подряд золотой сертификат. Выпущенное на эффектном прозрачном красном виниле с черными и желтыми брызгами, дополняющими оригинальную эстетику, это издание может похвастаться тщательно воссозданным оформлением и новым внутренним конвертом с полным текстом песен. Также доступен строго ограниченный тираж виниловой пластинки с изображением. Песня «I Wanna Have Some Fun» переиздана вместе с дебютным альбомом Саманты 1986 года «Touch Me» и ее одноименным вторым альбомом 1987 года.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Samantha Fox - I Wanna Have Some Fun (coloured) (5014797912359) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797912359]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Samantha Fox
Альбом (сингл)
I Wanna Have Some Fun
Жанр
House
Трек-лист
I Wanna Have Some Fun, Love House, Your House Or My House, Next To Me, Ready For This Love, Confession, I Only Wanna Be With You, You Started Something, One In A Million, Walking On Air, Hot For You, Out Of Our Hands
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Первое в истории виниловое переиздание третьего альбома культовой поп-звезды и пин-ап-модели Саманты Фокс 1988 года «I Wanna Have Some Fun». Единственная британская сольная исполнительница, трижды попавшая в десятку лучших по обе стороны Атлантики в 1980-х годах, Саманта прославилась как любимица публики на третьей странице газеты, прежде чем начать завидную музыкальную карьеру. В альбом « I Wanna Have Some Fun» вошли неотразимая кавер-версия песни Дасти Спрингфилд «I Only Wanna Be With You» (#16 в Великобритании, #31 в США), получившая золотой сертификат заглавная композиция, записанная при участии Full Force (#8 в США), и клубный хит с кисловатым оттенком «Love House» (#32 в Великобритании). «I Wanna Have Some Fun» — самый танцевальный, трансатлантический и эклектичный альбом Саманты на сегодняшний день, достигший 46-го места в Великобритании и 37-го в США, что принесло ей третий подряд золотой сертификат. Выпущенное на эффектном прозрачном красном виниле с черными и желтыми брызгами, дополняющими оригинальную эстетику, это издание может похвастаться тщательно воссозданным оформлением и новым внутренним конвертом с полным текстом песен. Также доступен строго ограниченный тираж виниловой пластинки с изображением. Песня «I Wanna Have Some Fun» переиздана вместе с дебютным альбомом Саманты 1986 года «Touch Me» и ее одноименным вторым альбомом 1987 года.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Samantha Fox - I Wanna Have Some Fun (coloured) (5014797912359) виниловая пластинка - стоимость товара 4500 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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