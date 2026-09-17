Samantha Fox - I Wanna Have Some Fun (coloured) (5014797912359) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Samantha Fox - I Wanna Have Some Fun (coloured) (5014797912359) виниловая пластинка
Первое в истории виниловое переиздание третьего альбома культовой поп-звезды и пин-ап-модели Саманты Фокс 1988 года «I Wanna Have Some Fun». Единственная британская сольная исполнительница, трижды попавшая в десятку лучших по обе стороны Атлантики в 1980-х годах, Саманта прославилась как любимица публики на третьей странице газеты, прежде чем начать завидную музыкальную карьеру. В альбом « I Wanna Have Some Fun» вошли неотразимая кавер-версия песни Дасти Спрингфилд «I Only Wanna Be With You» (#16 в Великобритании, #31 в США), получившая золотой сертификат заглавная композиция, записанная при участии Full Force (#8 в США), и клубный хит с кисловатым оттенком «Love House» (#32 в Великобритании). «I Wanna Have Some Fun» — самый танцевальный, трансатлантический и эклектичный альбом Саманты на сегодняшний день, достигший 46-го места в Великобритании и 37-го в США, что принесло ей третий подряд золотой сертификат. Выпущенное на эффектном прозрачном красном виниле с черными и желтыми брызгами, дополняющими оригинальную эстетику, это издание может похвастаться тщательно воссозданным оформлением и новым внутренним конвертом с полным текстом песен. Также доступен строго ограниченный тираж виниловой пластинки с изображением. Песня «I Wanna Have Some Fun» переиздана вместе с дебютным альбомом Саманты 1986 года «Touch Me» и ее одноименным вторым альбомом 1987 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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