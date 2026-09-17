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Stephan Moccio - Scenes From A Velvet Room (0602488311472) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Stephan Moccio - Scenes From A Velvet Room (0602488311472) виниловая пластинка

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Stephan Moccio - Scenes From A Velvet Room (0602488311472) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Stephan Moccio
Альбом (сингл)
Scenes From A Velvet Room
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
В наличии
Код товара: 749981
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Stephan Moccio - Scenes From A Velvet Room (0602488311472) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602488311472]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Stephan Moccio
Альбом (сингл)
Scenes From A Velvet Room
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
No te vayas, Fajas, Vaga, Running, Quisiera, Penso en voce, Grounded, It was 5am, In this body
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stephan Moccio - Scenes From A Velvet Room (0602488311472) виниловая пластинка

«Scenes From a Velvet Room» — четвертый сольный студийный альбом Стефана Моккио, запланированный к выходу летом 2026 года на лейбле Decca Records. Лимитированное издание на виниле Уроженец Онтарио Стефан Моккио построил карьеру, сочиняя мировые хиты для таких артистов, как Селин Дион («A New Day Has Come»), Майли Сайрус («Wrecking Ball») и The Weeknd («Earned It»). До этого успеха он оттачивал свое мастерство, выступая шесть вечеров в неделю в качестве штатного пианиста в лобби отеля Four Seasons в Торонто. Этот опыт, оказавший значительное влияние на его творчество, вдохновил на создание «Scenes from a Velvet Room». Альбом предлагает меланхоличное, наполненное джазом музыкальное повествование.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602488311472]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Stephan Moccio
Альбом (сингл)
Scenes From A Velvet Room
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
No te vayas, Fajas, Vaga, Running, Quisiera, Penso en voce, Grounded, It was 5am, In this body
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Scenes From a Velvet Room» — четвертый сольный студийный альбом Стефана Моккио, запланированный к выходу летом 2026 года на лейбле Decca Records. Лимитированное издание на виниле Уроженец Онтарио Стефан Моккио построил карьеру, сочиняя мировые хиты для таких артистов, как Селин Дион («A New Day Has Come»), Майли Сайрус («Wrecking Ball») и The Weeknd («Earned It»). До этого успеха он оттачивал свое мастерство, выступая шесть вечеров в неделю в качестве штатного пианиста в лобби отеля Four Seasons в Торонто. Этот опыт, оказавший значительное влияние на его творчество, вдохновил на создание «Scenes from a Velvet Room». Альбом предлагает меланхоличное, наполненное джазом музыкальное повествование.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stephan Moccio - Scenes From A Velvet Room (0602488311472) виниловая пластинка - по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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