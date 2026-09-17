Bernard Haitink - Mahler: Symphony Nos. 5 & 10 (Analogue) (0028948718078) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bernard Haitink
Альбом (сингл)
Mahler: Symphony Nos. 5 & 10
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 520 руб.
В наличии
Код товара: 749978
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
10 520 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0028948718078]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bernard Haitink
Альбом (сингл)
Mahler: Symphony Nos. 5 & 10
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Symphony No. 5 I. Trauermarsch, St?rmisch bewegt, mit gr??ter Vehemenz, Scherzo, Adagietto, Rondo-Finale, Symphony No.10 in F sharp unfinished, Andante - Adagio
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Decca Pure Analogue Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bernard Haitink - Mahler: Symphony Nos. 5 & 10 (Analogue) (0028948718078) виниловая пластинка
Записи симфоний Малера в исполнении Бернарда Хайтинка всегда считались одними из лучших в каталоге Philips. Эта запись Пятой симфонии и Адажио из Десятой симфонии была сделана в 1970 году в концертном зале Концертгебау в Амстердаме и получила высокую оценку журнала Gramophone за «особую чистоту звучания, достигаемую благодаря хорошо сбалансированному звуку». Лимитированное издание на 180 г виниле в серии Decca Pure Analogue, представляющей самые выдающиеся записи непосредственно из архивов Decca и Philips
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 050 руб.2513 руб. в СплитThe Beach Boys - Feel Flows: The Sunflower & Surf's Up Sessions ...
-
В наличииЦена 10 050 руб.2513 руб. в СплитJaehyun - The 1st Album 'J' (8804775451287) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 10 170 руб.2543 руб. в СплитThe Young Rascals - Groovin' (Analogue, Original Master Recordin...
-
В наличииЦена 10 170 руб.2543 руб. в Сплит0753088154577, Steppenwolf, Gold: Their Great Hits (Analogue) ви...
-
В наличииЦена 10 170 руб.2543 руб. в СплитBad Company - Run With The Pack (Analogue) (0753088753879) винил...
-
В наличииЦена 10 170 руб.2543 руб. в СплитRay Charles - The Genius Of Ray Charles (Analogue) (075308875667...
-
В наличииЦена 10 170 руб.2543 руб. в СплитBad Company - Burnin' Sky (Analogue) (0753088755774) виниловая п...
-
В наличииЦена 10 170 руб.2543 руб. в СплитForeigner - Head Games (Analogue) (0753088756870) виниловая плас...
-
В наличииЦена 10 170 руб.2543 руб. в СплитBad Company - Desolation Angels (Analogue) (0753088755873) винил...
-
В наличииЦена 10 170 руб.2543 руб. в СплитGenesis - Abacab (Analogue) (0753088754272) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 10 170 руб.2543 руб. в СплитJohn Coltrane - Coltrane Jazz (Analogue) (0753088756276) винилов...
-
В наличииЦена 10 170 руб.2543 руб. в СплитJoan Baez - Diamonds And Rust In The Bullring (Analogue) (075308...
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0028948718078]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bernard Haitink
Альбом (сингл)
Mahler: Symphony Nos. 5 & 10
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Symphony No. 5 I. Trauermarsch, St?rmisch bewegt, mit gr??ter Vehemenz, Scherzo, Adagietto, Rondo-Finale, Symphony No.10 in F sharp unfinished, Andante - Adagio
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Decca Pure Analogue Series
Страна производитель
США
Записи симфоний Малера в исполнении Бернарда Хайтинка всегда считались одними из лучших в каталоге Philips. Эта запись Пятой симфонии и Адажио из Десятой симфонии была сделана в 1970 году в концертном зале Концертгебау в Амстердаме и получила высокую оценку журнала Gramophone за «особую чистоту звучания, достигаемую благодаря хорошо сбалансированному звуку». Лимитированное издание на 180 г виниле в серии Decca Pure Analogue, представляющей самые выдающиеся записи непосредственно из архивов Decca и Philips
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Bernard Haitink - Mahler: Symphony Nos. 5 & 10 (Analogue) (0028948718078) виниловая пластинка - стоимость товара 10520 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Bernard Haitink - Mahler: Symphony Nos. 5 & 10 (Analogue) (0028948718078) виниловая пластинка