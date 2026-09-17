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Bernard Haitink - Mahler: Symphony Nos. 5 & 10 (Analogue) (0028948718078) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bernard Haitink - Mahler: Symphony Nos. 5 & 10 (Analogue) (0028948718078) виниловая пластинка

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Bernard Haitink - Mahler: Symphony Nos. 5 &amp; 10 (Analogue) (0028948718078) виниловая пластинка - фото 2
Bernard Haitink - Mahler: Symphony Nos. 5 &amp; 10 (Analogue) (0028948718078) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bernard Haitink
Альбом (сингл)
Mahler: Symphony Nos. 5 & 10
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bernard Haitink - Mahler: Symphony Nos. 5 &amp; 10 (Analogue) (0028948718078) виниловая пластинка - фото 1
  • Bernard Haitink - Mahler: Symphony Nos. 5 &amp; 10 (Analogue) (0028948718078) виниловая пластинка - фото 2
  • Bernard Haitink - Mahler: Symphony Nos. 5 &amp; 10 (Analogue) (0028948718078) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 520 руб. 
В наличии
Код товара: 749978
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bernard Haitink - Mahler: Symphony Nos. 5 & 10 (Analogue) (0028948718078) виниловая пластинка
10 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0028948718078]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bernard Haitink
Альбом (сингл)
Mahler: Symphony Nos. 5 & 10
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Symphony No. 5 I. Trauermarsch, St?rmisch bewegt, mit gr??ter Vehemenz, Scherzo, Adagietto, Rondo-Finale, Symphony No.10 in F sharp unfinished, Andante - Adagio
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Decca Pure Analogue Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bernard Haitink - Mahler: Symphony Nos. 5 & 10 (Analogue) (0028948718078) виниловая пластинка

Записи симфоний Малера в исполнении Бернарда Хайтинка всегда считались одними из лучших в каталоге Philips. Эта запись Пятой симфонии и Адажио из Десятой симфонии была сделана в 1970 году в концертном зале Концертгебау в Амстердаме и получила высокую оценку журнала Gramophone за «особую чистоту звучания, достигаемую благодаря хорошо сбалансированному звуку». Лимитированное издание на 180 г виниле в серии Decca Pure Analogue, представляющей самые выдающиеся записи непосредственно из архивов Decca и Philips

Отзывы о товаре Bernard Haitink - Mahler: Symphony Nos. 5 & 10 (Analogue) (0028948718078) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0028948718078]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bernard Haitink
Альбом (сингл)
Mahler: Symphony Nos. 5 & 10
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Symphony No. 5 I. Trauermarsch, St?rmisch bewegt, mit gr??ter Vehemenz, Scherzo, Adagietto, Rondo-Finale, Symphony No.10 in F sharp unfinished, Andante - Adagio
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Decca Pure Analogue Series
Страна производитель
США
Описание
Записи симфоний Малера в исполнении Бернарда Хайтинка всегда считались одними из лучших в каталоге Philips. Эта запись Пятой симфонии и Адажио из Десятой симфонии была сделана в 1970 году в концертном зале Концертгебау в Амстердаме и получила высокую оценку журнала Gramophone за «особую чистоту звучания, достигаемую благодаря хорошо сбалансированному звуку». Лимитированное издание на 180 г виниле в серии Decca Pure Analogue, представляющей самые выдающиеся записи непосредственно из архивов Decca и Philips
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bernard Haitink - Mahler: Symphony Nos. 5 & 10 (Analogue) (0028948718078) виниловая пластинка - стоимость товара 10520 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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