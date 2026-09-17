Alison Krauss - Now That I've Found You: A Collection (0888072693661) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alison Krauss
Альбом (сингл)
Now That I've Found You: A Collection
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб.
В наличии
Код товара: 749974
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4 620 руб.
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Характеристики
Бренд
Craft Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Craft Recordings
Barcode
[0888072693661]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alison Krauss
Альбом (сингл)
Now That I've Found You: A Collection
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Baby, Now That I've Found You, Oh, Atlanta, Broadway, Every Time You Say Goodbye, Tonight I'll Be Lonely Too, Teardrops Will Kiss The Morning Crew, Sleep On, When God Dips His Pen Of Love In My Heart, I Will, I Don't Believe You've Met My Baby, In The Palm Of Your Hand, When You Say Nothing At All
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Alison Krauss - Now That I've Found You: A Collection (0888072693661) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Baby, Now That I've Found You, Oh, Atlanta, Broadway, Every Time You Say Goodbye, Tonight I'll Be Lonely Too, Teardrops Will Kiss The Morning Crew, Sleep On, When God Dips His Pen Of Love In My Heart, I Will, I Don't Believe You've Met My Baby, In The Palm Of Your Hand, When You Say Nothing At All
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Craft Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Craft Recordings
Barcode
[0888072693661]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alison Krauss
Альбом (сингл)
Now That I've Found You: A Collection
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Baby, Now That I've Found You, Oh, Atlanta, Broadway, Every Time You Say Goodbye, Tonight I'll Be Lonely Too, Teardrops Will Kiss The Morning Crew, Sleep On, When God Dips His Pen Of Love In My Heart, I Will, I Don't Believe You've Met My Baby, In The Palm Of Your Hand, When You Say Nothing At All
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Baby, Now That I've Found You, Oh, Atlanta, Broadway, Every Time You Say Goodbye, Tonight I'll Be Lonely Too, Teardrops Will Kiss The Morning Crew, Sleep On, When God Dips His Pen Of Love In My Heart, I Will, I Don't Believe You've Met My Baby, In The Palm Of Your Hand, When You Say Nothing At All
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Alison Krauss - Now That I've Found You: A Collection (0888072693661) виниловая пластинка - стоимость товара 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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