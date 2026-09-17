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The Alan Parsons Project - Ammonia Avenue (Half Speed) (0711297534610) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Alan Parsons Project - Ammonia Avenue (Half Speed) (0711297534610) виниловая пластинка

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The Alan Parsons Project - Ammonia Avenue (Half Speed) (0711297534610) виниловая пластинка - фото 1
The Alan Parsons Project - Ammonia Avenue (Half Speed) (0711297534610) виниловая пластинка - фото 2
The Alan Parsons Project - Ammonia Avenue (Half Speed) (0711297534610) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
Ammonia Avenue
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Alan Parsons Project - Ammonia Avenue (Half Speed) (0711297534610) виниловая пластинка - фото 1
  • The Alan Parsons Project - Ammonia Avenue (Half Speed) (0711297534610) виниловая пластинка - фото 2
  • The Alan Parsons Project - Ammonia Avenue (Half Speed) (0711297534610) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
В наличии
Код товара: 749973
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Alan Parsons Project - Ammonia Avenue (Half Speed) (0711297534610) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297534610]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
Ammonia Avenue
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Prime Time, Let Me Go Home, One Good Reason, Since The Last Goodbye, Don't Answer Me, Dancing On A Highwire, You Don't Believe, Pipeline (Instrumental), Ammonia Avenue
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Alan Parsons Project - Ammonia Avenue (Half Speed) (0711297534610) виниловая пластинка

«Ammonia Avenue» — седьмой альбом группы The Alan Parsons Project, впервые выпущенный в феврале 1984 года. Проект был детищем композитора, музыканта и менеджера Эрика Вулфсона и известного продюсера и звукоинженера Алана Парсонса. В записи альбома приняли участие такие музыканты, как Иэн Бэрнсон (гитары), Дэвид Патон (бас) и Стюарт Эллиотт (ударные), а также Эрик Вулфсон на клавишных и с ведущим вокалом в четырех из 90 песен. Колин Бланстоун, Крис Рейнбоу и Ленни Закатек исполнили ведущие вокальные партии в остальных треках. «Аммиачная аллея» стала одним из бестселлеров проекта Алана Парсонса, получив золотой статус во многих европейских странах и в США. Мультиплатиновый альбом The Alan Parsons Project "Ammonia Avenue" переиздается в различных форматах:. Альбом «Ammonia Avenue» затрагивает потенциальные недопонимания общественности относительно промышленных научных разработок и недостаточное понимание общественностью научных аспектов. Он стал мировым хитом, получив платиновый и золотой статус во многих странах, включая США, Германию, Нидерланды, Францию ??и Канаду. Как и в других альбомах Alan Parsons Project, в записи участвовали различные вокалисты, в том числе Крис Рейнбоу, Колин Бланстоун, Ленни Закатек и сам Эрик Вулфсон. Их дополнили приглашенные сессионные музыканты, такие как гитаристы Иэн Бэрнсон и Дэвид Патон, а также барабанщик Стюарт Эллиотт, а аранжировки сделал Эндрю Пауэлл. Группа The Alan Parsons Project была прогрессив-рок-группой, состоявшей из звукоинженера и продюсера Алана Парсонса и автора песен, музыканта и менеджера Эрика Вулфсона. В период с 1976 по 1987 год они выпустили 10 концептуальных альбомов, посвященных таким темам, как научная фантастика, сверхъестественное, литература и социология, разошедшихся тиражом более 55 миллионов копий по всему миру.



Теги товара: Поп-музыка

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Характеристики
Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297534610]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
Ammonia Avenue
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Prime Time, Let Me Go Home, One Good Reason, Since The Last Goodbye, Don't Answer Me, Dancing On A Highwire, You Don't Believe, Pipeline (Instrumental), Ammonia Avenue
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Ammonia Avenue» — седьмой альбом группы The Alan Parsons Project, впервые выпущенный в феврале 1984 года. Проект был детищем композитора, музыканта и менеджера Эрика Вулфсона и известного продюсера и звукоинженера Алана Парсонса. В записи альбома приняли участие такие музыканты, как Иэн Бэрнсон (гитары), Дэвид Патон (бас) и Стюарт Эллиотт (ударные), а также Эрик Вулфсон на клавишных и с ведущим вокалом в четырех из 90 песен. Колин Бланстоун, Крис Рейнбоу и Ленни Закатек исполнили ведущие вокальные партии в остальных треках. «Аммиачная аллея» стала одним из бестселлеров проекта Алана Парсонса, получив золотой статус во многих европейских странах и в США. Мультиплатиновый альбом The Alan Parsons Project "Ammonia Avenue" переиздается в различных форматах:. Альбом «Ammonia Avenue» затрагивает потенциальные недопонимания общественности относительно промышленных научных разработок и недостаточное понимание общественностью научных аспектов. Он стал мировым хитом, получив платиновый и золотой статус во многих странах, включая США, Германию, Нидерланды, Францию ??и Канаду. Как и в других альбомах Alan Parsons Project, в записи участвовали различные вокалисты, в том числе Крис Рейнбоу, Колин Бланстоун, Ленни Закатек и сам Эрик Вулфсон. Их дополнили приглашенные сессионные музыканты, такие как гитаристы Иэн Бэрнсон и Дэвид Патон, а также барабанщик Стюарт Эллиотт, а аранжировки сделал Эндрю Пауэлл. Группа The Alan Parsons Project была прогрессив-рок-группой, состоявшей из звукоинженера и продюсера Алана Парсонса и автора песен, музыканта и менеджера Эрика Вулфсона. В период с 1976 по 1987 год они выпустили 10 концептуальных альбомов, посвященных таким темам, как научная фантастика, сверхъестественное, литература и социология, разошедшихся тиражом более 55 миллионов копий по всему миру.


Теги товара: Поп-музыка
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The Alan Parsons Project - Ammonia Avenue (Half Speed) (0711297534610) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4030 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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