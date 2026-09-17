The Alan Parsons Project - Ammonia Avenue (Half Speed) (0711297534610) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Alan Parsons Project - Ammonia Avenue (Half Speed) (0711297534610) виниловая пластинка
«Ammonia Avenue» — седьмой альбом группы The Alan Parsons Project, впервые выпущенный в феврале 1984 года. Проект был детищем композитора, музыканта и менеджера Эрика Вулфсона и известного продюсера и звукоинженера Алана Парсонса. В записи альбома приняли участие такие музыканты, как Иэн Бэрнсон (гитары), Дэвид Патон (бас) и Стюарт Эллиотт (ударные), а также Эрик Вулфсон на клавишных и с ведущим вокалом в четырех из 90 песен. Колин Бланстоун, Крис Рейнбоу и Ленни Закатек исполнили ведущие вокальные партии в остальных треках. «Аммиачная аллея» стала одним из бестселлеров проекта Алана Парсонса, получив золотой статус во многих европейских странах и в США. Мультиплатиновый альбом The Alan Parsons Project "Ammonia Avenue" переиздается в различных форматах:. Альбом «Ammonia Avenue» затрагивает потенциальные недопонимания общественности относительно промышленных научных разработок и недостаточное понимание общественностью научных аспектов. Он стал мировым хитом, получив платиновый и золотой статус во многих странах, включая США, Германию, Нидерланды, Францию ??и Канаду. Как и в других альбомах Alan Parsons Project, в записи участвовали различные вокалисты, в том числе Крис Рейнбоу, Колин Бланстоун, Ленни Закатек и сам Эрик Вулфсон. Их дополнили приглашенные сессионные музыканты, такие как гитаристы Иэн Бэрнсон и Дэвид Патон, а также барабанщик Стюарт Эллиотт, а аранжировки сделал Эндрю Пауэлл. Группа The Alan Parsons Project была прогрессив-рок-группой, состоявшей из звукоинженера и продюсера Алана Парсонса и автора песен, музыканта и менеджера Эрика Вулфсона. В период с 1976 по 1987 год они выпустили 10 концептуальных альбомов, посвященных таким темам, как научная фантастика, сверхъестественное, литература и социология, разошедшихся тиражом более 55 миллионов копий по всему миру.
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Теги товара: Поп-музыка
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Теги товара: Поп-музыка
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