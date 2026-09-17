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The Alan Parsons Project - Eye In The Sky (Half Speed) (0711297534511) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Alan Parsons Project - Eye In The Sky (Half Speed) (0711297534511) виниловая пластинка

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The Alan Parsons Project - Eye In The Sky (Half Speed) (0711297534511) виниловая пластинка - фото 1
The Alan Parsons Project - Eye In The Sky (Half Speed) (0711297534511) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
EYE IN THE SKY
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Alan Parsons Project - Eye In The Sky (Half Speed) (0711297534511) виниловая пластинка - фото 1
  • The Alan Parsons Project - Eye In The Sky (Half Speed) (0711297534511) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
В наличии
Код товара: 749972
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Alan Parsons Project - Eye In The Sky (Half Speed) (0711297534511) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297534511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
EYE IN THE SKY
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Sirius (Instrumental), Eye In The Sky, Children Of The Moon, Gemini, Silence And I, You're Gonna Get Your Fingers Burned, Psychobabble, Mammagamma (Instrumental), Step By Step, Old & Wise
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Alan Parsons Project - Eye In The Sky (Half Speed) (0711297534511) виниловая пластинка

«Eye in the Sky» — шестой студийный альбом The Alan Parsons Project и, пожалуй, самый коммерчески успешный альбом этой прогрессив-рок-группы. Открывающая альбом инструментальная композиция «Sirius» — одна из самых узнаваемых в спорте: её фанфары неразрывно связаны с объявлением Майкла Джордана и его команды «Чикаго Буллз» на играх. Следующая за ней заглавная композиция также стала хитом и до сих пор звучит на радиостанциях. Благодаря своей великолепной глубине, пространственному разделению звуков, сравнимому с концертным залом, и реалистичному воспроизведению, "Eye In The Sky" превосходно иллюстрирует важность перфекционизма в работе звукорежиссеров и инженеров звукозаписи. В случае с The Alan Parsons Project это стремление к совершенству неудивительно, учитывая, что сам Парсонс работал за микшерным пультом над альбомами Pink Floyd "Dark Side Of The Moon" и The Beatles "Abbey Road". Мультиплатиновый и получивший признание критиков альбом The Alan Parsons Project "Eye In The Sky" переиздается в различных форматах. Их шестой студийный альбом стал мировым хитом, номинированным на премию «Грэмми», и получил платиновый и золотой статус во многих странах. Как и в других альбомах Alan Parsons Project, в записи участвовали различные вокалисты, включая Криса Рейнбоу, Колина Бланстоуна, Ленни Закатека, Элмера Гантри и самого Эрика Вулфсона. В создании альбома также принимали участие сессионные музыканты, такие как гитаристы Иэн Бэрнсон и Дэвид Патон, а также барабанщик Стюарт Эллиотт, а аранжировки сделал Эндрю Пауэлл. Alan Parsons Project — это прогрессив-рок-группа, состоящая из звукоинженера и продюсера Алана Парсонса и автора песен, музыканта и менеджера Эрика Вулфсона. В период с 1976 по 1987 год они выпустили десять концептуальных альбомов, исследующих такие темы, как научная фантастика, сверхъестественное, литература и социология, разошедшихся тиражом более 55 миллионов копий по всему миру.

Отзывы о товаре The Alan Parsons Project - Eye In The Sky (Half Speed) (0711297534511) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297534511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
EYE IN THE SKY
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Sirius (Instrumental), Eye In The Sky, Children Of The Moon, Gemini, Silence And I, You're Gonna Get Your Fingers Burned, Psychobabble, Mammagamma (Instrumental), Step By Step, Old & Wise
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Eye in the Sky» — шестой студийный альбом The Alan Parsons Project и, пожалуй, самый коммерчески успешный альбом этой прогрессив-рок-группы. Открывающая альбом инструментальная композиция «Sirius» — одна из самых узнаваемых в спорте: её фанфары неразрывно связаны с объявлением Майкла Джордана и его команды «Чикаго Буллз» на играх. Следующая за ней заглавная композиция также стала хитом и до сих пор звучит на радиостанциях. Благодаря своей великолепной глубине, пространственному разделению звуков, сравнимому с концертным залом, и реалистичному воспроизведению, "Eye In The Sky" превосходно иллюстрирует важность перфекционизма в работе звукорежиссеров и инженеров звукозаписи. В случае с The Alan Parsons Project это стремление к совершенству неудивительно, учитывая, что сам Парсонс работал за микшерным пультом над альбомами Pink Floyd "Dark Side Of The Moon" и The Beatles "Abbey Road". Мультиплатиновый и получивший признание критиков альбом The Alan Parsons Project "Eye In The Sky" переиздается в различных форматах. Их шестой студийный альбом стал мировым хитом, номинированным на премию «Грэмми», и получил платиновый и золотой статус во многих странах. Как и в других альбомах Alan Parsons Project, в записи участвовали различные вокалисты, включая Криса Рейнбоу, Колина Бланстоуна, Ленни Закатека, Элмера Гантри и самого Эрика Вулфсона. В создании альбома также принимали участие сессионные музыканты, такие как гитаристы Иэн Бэрнсон и Дэвид Патон, а также барабанщик Стюарт Эллиотт, а аранжировки сделал Эндрю Пауэлл. Alan Parsons Project — это прогрессив-рок-группа, состоящая из звукоинженера и продюсера Алана Парсонса и автора песен, музыканта и менеджера Эрика Вулфсона. В период с 1976 по 1987 год они выпустили десять концептуальных альбомов, исследующих такие темы, как научная фантастика, сверхъестественное, литература и социология, разошедшихся тиражом более 55 миллионов копий по всему миру.
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The Alan Parsons Project - Eye In The Sky (Half Speed) (0711297534511) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4270 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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