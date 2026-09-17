Описание товара The Alan Parsons Project - Eye In The Sky (Half Speed) (0711297534511) виниловая пластинка

«Eye in the Sky» — шестой студийный альбом The Alan Parsons Project и, пожалуй, самый коммерчески успешный альбом этой прогрессив-рок-группы. Открывающая альбом инструментальная композиция «Sirius» — одна из самых узнаваемых в спорте: её фанфары неразрывно связаны с объявлением Майкла Джордана и его команды «Чикаго Буллз» на играх. Следующая за ней заглавная композиция также стала хитом и до сих пор звучит на радиостанциях. Благодаря своей великолепной глубине, пространственному разделению звуков, сравнимому с концертным залом, и реалистичному воспроизведению, "Eye In The Sky" превосходно иллюстрирует важность перфекционизма в работе звукорежиссеров и инженеров звукозаписи. В случае с The Alan Parsons Project это стремление к совершенству неудивительно, учитывая, что сам Парсонс работал за микшерным пультом над альбомами Pink Floyd "Dark Side Of The Moon" и The Beatles "Abbey Road". Мультиплатиновый и получивший признание критиков альбом The Alan Parsons Project "Eye In The Sky" переиздается в различных форматах. Их шестой студийный альбом стал мировым хитом, номинированным на премию «Грэмми», и получил платиновый и золотой статус во многих странах. Как и в других альбомах Alan Parsons Project, в записи участвовали различные вокалисты, включая Криса Рейнбоу, Колина Бланстоуна, Ленни Закатека, Элмера Гантри и самого Эрика Вулфсона. В создании альбома также принимали участие сессионные музыканты, такие как гитаристы Иэн Бэрнсон и Дэвид Патон, а также барабанщик Стюарт Эллиотт, а аранжировки сделал Эндрю Пауэлл. Alan Parsons Project — это прогрессив-рок-группа, состоящая из звукоинженера и продюсера Алана Парсонса и автора песен, музыканта и менеджера Эрика Вулфсона. В период с 1976 по 1987 год они выпустили десять концептуальных альбомов, исследующих такие темы, как научная фантастика, сверхъестественное, литература и социология, разошедшихся тиражом более 55 миллионов копий по всему миру.