Top.Mail.Ru
The Fratellis - In Your Own Sweet Time (coloured) (0711297529418) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

The Fratellis - In Your Own Sweet Time (coloured) (0711297529418) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
The Fratellis - In Your Own Sweet Time (coloured) (0711297529418) виниловая пластинка - фото 1
The Fratellis - In Your Own Sweet Time (coloured) (0711297529418) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Fratellis
Альбом (сингл)
In Your Own Sweet Time
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Fratellis - In Your Own Sweet Time (coloured) (0711297529418) виниловая пластинка - фото 1
  • The Fratellis - In Your Own Sweet Time (coloured) (0711297529418) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
В наличии
Код товара: 749970
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Fratellis - In Your Own Sweet Time (coloured) (0711297529418) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297529418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Fratellis
Альбом (сингл)
In Your Own Sweet Time
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Stand Up Tragedy/ Keyboards – Tony Hoffer -, Starcrossed Losers/ Orchestrated By – Will Foster Strings – Stevie Blacke -, Sugartown -, Told You So/ Keyboards – Tony Hoffer -, The Next Time We Wed -, I've Been Blind -, Laughing Gas -, Advaita Shuffle -, I Guess… I Suppose.../ Keyboards – Tony Hoffer -, Indestructible -, I Am That Keyboards – Tony Hoffer Strings, Esraj – Stevie Blacke -
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Fratellis - In Your Own Sweet Time (coloured) (0711297529418) виниловая пластинка

Группа Fratellis по-прежнему великолепна. Они вернулись: в 2018 году группа The Fratellis возвращается из студии со своим новым, пятым альбомом. "In Your Own Sweet Time" — продолжение песни "Eyes Wide, Tongue Tied", с которой шотландское трио в последний раз покорило британский Топ-20. На альбоме «In Your Own Sweet Time» вас ждут одиннадцать новых песен, которые, как обычно, можно отнести к инди-попу и альтернативному року, фолк-панку и бритпопу. За свою 13-летнюю карьеру Джон (вокал, гитара), Минс (вокал, ударные) и Барри (бас) не утратили энтузиазма к игре. Тем не менее, очевидно, что их звучание со временем стало более зрелым. Группа The Fratellis продемонстрировала, как именно это звучит, в конце 2017 года, выпустив первый сингл с альбома «In Your Own Sweet Time»: «The Next Time We Wed». Для работы над альбомом группа сотрудничала с настоящим профессионалом и давним знакомым: Тони Хоффер уже работал за пультом у Бека, The Kooks, Depeche Mode, а также над дебютным альбомом Fratellis «Costello Music». Они были и останутся опорой британского рока: группа The Fratellis. Их новый альбом "In Your Own Sweet Time" это доказывает.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре The Fratellis - In Your Own Sweet Time (coloured) (0711297529418) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297529418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Fratellis
Альбом (сингл)
In Your Own Sweet Time
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Stand Up Tragedy/ Keyboards – Tony Hoffer -, Starcrossed Losers/ Orchestrated By – Will Foster Strings – Stevie Blacke -, Sugartown -, Told You So/ Keyboards – Tony Hoffer -, The Next Time We Wed -, I've Been Blind -, Laughing Gas -, Advaita Shuffle -, I Guess… I Suppose.../ Keyboards – Tony Hoffer -, Indestructible -, I Am That Keyboards – Tony Hoffer Strings, Esraj – Stevie Blacke -
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Группа Fratellis по-прежнему великолепна. Они вернулись: в 2018 году группа The Fratellis возвращается из студии со своим новым, пятым альбомом. "In Your Own Sweet Time" — продолжение песни "Eyes Wide, Tongue Tied", с которой шотландское трио в последний раз покорило британский Топ-20. На альбоме «In Your Own Sweet Time» вас ждут одиннадцать новых песен, которые, как обычно, можно отнести к инди-попу и альтернативному року, фолк-панку и бритпопу. За свою 13-летнюю карьеру Джон (вокал, гитара), Минс (вокал, ударные) и Барри (бас) не утратили энтузиазма к игре. Тем не менее, очевидно, что их звучание со временем стало более зрелым. Группа The Fratellis продемонстрировала, как именно это звучит, в конце 2017 года, выпустив первый сингл с альбома «In Your Own Sweet Time»: «The Next Time We Wed». Для работы над альбомом группа сотрудничала с настоящим профессионалом и давним знакомым: Тони Хоффер уже работал за пультом у Бека, The Kooks, Depeche Mode, а также над дебютным альбомом Fratellis «Costello Music». Они были и останутся опорой британского рока: группа The Fratellis. Их новый альбом "In Your Own Sweet Time" это доказывает.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Fratellis - In Your Own Sweet Time (coloured) (0711297529418) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2970 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...