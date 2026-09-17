The Pretty Reckless - Death By Rock And Roll (0888072764743) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Pretty Reckless - Death By Rock And Roll (0888072764743) виниловая пластинка
Death By Rock And Roll — четвертый студийный альбом американской рок-группы The Pretty Reckless во главе с Тейлором Момсен, вышедший в 2021 году и получивший переиздание в начале 2026 года. Этот релиз стал для коллектива новой вехой и актом эмоционального возрождения. Пластинка создавалась в период тяжелых потрясений: группа переживала смерть близкого друга и культового музыканта Криса Корнелла, а вскоре в аварии погиб их бессменный продюсер Като Кхандвала. Вся боль, ярость и надежда музыкантов вылились в бескомпромиссные рок-гимны. Альбом дебютировал на вершинах рок-чартов, а титульный трек закрепил за группой статус одного из главных женских голосов в современной тяжелой музыке. Данное издание отпечатано на двух 180-граммовых тяжелых виниловых пластинках формата Gatefold (разворотный конверт), где первые три стороны отведены под музыку, а четвертая содержит декоративную гравировку (Etched). Каждая сторона винила обладает своей атмосферой — от тяжелых риффов к меланхоличным балладам.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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