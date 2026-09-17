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Robert Glasper - Keys To The City (coloured) (0888072741201) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Robert Glasper - Keys To The City (coloured) (0888072741201) виниловая пластинка

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Robert Glasper - Keys To The City (coloured) (0888072741201) виниловая пластинка - фото 1
Robert Glasper - Keys To The City (coloured) (0888072741201) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Robert Glasper
Альбом (сингл)
Keys To The City
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Robert Glasper - Keys To The City (coloured) (0888072741201) виниловая пластинка - фото 1
  • Robert Glasper - Keys To The City (coloured) (0888072741201) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
В наличии
Код товара: 749966
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Robert Glasper - Keys To The City (coloured) (0888072741201) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072741201]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Robert Glasper
Альбом (сингл)
Keys To The City
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Black Thought), Thundercat), Norah Jones), Meshell Ndegeocello), Packt Like Sardines In A Crished Box, Esperanza Spalding), One For Grew, T3 + Bilal), Yebba)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Robert Glasper - Keys To The City (coloured) (0888072741201) виниловая пластинка

Альбом «Keys To The City Volume One» американского джазового пианиста и продюсера Роберта Гласпера (Robert Glasper) — это живая компиляция, запечатлевшая лучшие моменты его знаменитой ежегодной резиденции «Robtober» в культовом клубе Blue Note Jazz Club в Нью-Йорке. Изначально выпущенный в цифровом формате в конце 2024 года, проект получил номинацию на премию Грэмми, а в январе 2026 года состоялся его официальный мировой релиз на двойном виниле (2LP) под лейблом Loma Vista. Пластинка служит монументальным свидетельством магии импровизации и синергии между музыкантами. На протяжении альбома Гласпер виртуозно балансирует между абстрактными джазовыми формами и чувственным соулом. Главная особенность релиза — звездный состав приглашенных артистов. Друзья Гласпера — от хип-хоп легенды Black Thought до соул-див Norah Jones и Yebba — трансформируют музыку прямо на сцене в режиме реального времени. Треклист включает уникальные интерпретации, кавер-версии (например, на культовый трек группы The Roots или нео-соул хит Эрики Баду) и оригинальные затяжные джемы

Отзывы о товаре Robert Glasper - Keys To The City (coloured) (0888072741201) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072741201]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Robert Glasper
Альбом (сингл)
Keys To The City
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Black Thought), Thundercat), Norah Jones), Meshell Ndegeocello), Packt Like Sardines In A Crished Box, Esperanza Spalding), One For Grew, T3 + Bilal), Yebba)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом «Keys To The City Volume One» американского джазового пианиста и продюсера Роберта Гласпера (Robert Glasper) — это живая компиляция, запечатлевшая лучшие моменты его знаменитой ежегодной резиденции «Robtober» в культовом клубе Blue Note Jazz Club в Нью-Йорке. Изначально выпущенный в цифровом формате в конце 2024 года, проект получил номинацию на премию Грэмми, а в январе 2026 года состоялся его официальный мировой релиз на двойном виниле (2LP) под лейблом Loma Vista. Пластинка служит монументальным свидетельством магии импровизации и синергии между музыкантами. На протяжении альбома Гласпер виртуозно балансирует между абстрактными джазовыми формами и чувственным соулом. Главная особенность релиза — звездный состав приглашенных артистов. Друзья Гласпера — от хип-хоп легенды Black Thought до соул-див Norah Jones и Yebba — трансформируют музыку прямо на сцене в режиме реального времени. Треклист включает уникальные интерпретации, кавер-версии (например, на культовый трек группы The Roots или нео-соул хит Эрики Баду) и оригинальные затяжные джемы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Robert Glasper - Keys To The City (coloured) (0888072741201) виниловая пластинка - купить по цене 5450 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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