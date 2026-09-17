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John Lee Hooker - That's My Story (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072738379) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Lee Hooker - That's My Story (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072738379) виниловая пластинка

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John Lee Hooker - That&#039;s My Story (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072738379) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
John Lee Hooker
Альбом (сингл)
That's My Story
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Lee Hooker - That&#039;s My Story (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072738379) виниловая пластинка - фото 1
  • John Lee Hooker - That&#039;s My Story (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072738379) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 
В наличии
Код товара: 749964
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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John Lee Hooker - That's My Story (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072738379) виниловая пластинка
5 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072738379]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
John Lee Hooker
Альбом (сингл)
That's My Story
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
I Need Some Money, Come On and See About Me, I m Wanderin, Democrat Man, I Want to Talk About You, Gonna Use My Rod, Wednesday Evenin Blues, No More Doggin, One of These Days, You re Leavin Me Baby, That s My Story
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Lee Hooker - That's My Story (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072738379) виниловая пластинка

«That's My Story» — альбом 1960 года легенды блюза Джона Ли Хукера, первоначально выпущенный на лейбле Riverside Records. Это издание было выпущено на 180-граммовом виниле компанией QRP и ремастерировано с оригинальных лент Мэтью Луттансом в The Mastering Lab (AAA). «That's My Story» был записан за одну сессию в студии Reeves Sound Studio в Нью-Йорке. Альбом отличается простым, минималистичным подходом к кантри-блюзу. Хукер играет на акустической гитаре в таких треках, как «I Need Some Money» и «No More Doggin'», создавая захватывающую коллекцию, в которой мастерски демонстрирует свое виртуозное мастерство.

Отзывы о товаре John Lee Hooker - That's My Story (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072738379) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072738379]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
John Lee Hooker
Альбом (сингл)
That's My Story
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
I Need Some Money, Come On and See About Me, I m Wanderin, Democrat Man, I Want to Talk About You, Gonna Use My Rod, Wednesday Evenin Blues, No More Doggin, One of These Days, You re Leavin Me Baby, That s My Story
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
«That's My Story» — альбом 1960 года легенды блюза Джона Ли Хукера, первоначально выпущенный на лейбле Riverside Records. Это издание было выпущено на 180-граммовом виниле компанией QRP и ремастерировано с оригинальных лент Мэтью Луттансом в The Mastering Lab (AAA). «That's My Story» был записан за одну сессию в студии Reeves Sound Studio в Нью-Йорке. Альбом отличается простым, минималистичным подходом к кантри-блюзу. Хукер играет на акустической гитаре в таких треках, как «I Need Some Money» и «No More Doggin'», создавая захватывающую коллекцию, в которой мастерски демонстрирует свое виртуозное мастерство.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Lee Hooker - That's My Story (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072738379) виниловая пластинка - купить по цене 5920 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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