John Lee Hooker - That's My Story (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072738379) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
John Lee Hooker
Альбом (сингл)
That's My Story
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб.
В наличии
Код товара: 749964
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 920 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072738379]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
John Lee Hooker
Альбом (сингл)
That's My Story
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
I Need Some Money, Come On and See About Me, I m Wanderin, Democrat Man, I Want to Talk About You, Gonna Use My Rod, Wednesday Evenin Blues, No More Doggin, One of These Days, You re Leavin Me Baby, That s My Story
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара John Lee Hooker - That's My Story (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072738379) виниловая пластинка
«That's My Story» — альбом 1960 года легенды блюза Джона Ли Хукера, первоначально выпущенный на лейбле Riverside Records. Это издание было выпущено на 180-граммовом виниле компанией QRP и ремастерировано с оригинальных лент Мэтью Луттансом в The Mastering Lab (AAA). «That's My Story» был записан за одну сессию в студии Reeves Sound Studio в Нью-Йорке. Альбом отличается простым, минималистичным подходом к кантри-блюзу. Хукер играет на акустической гитаре в таких треках, как «I Need Some Money» и «No More Doggin'», создавая захватывающую коллекцию, в которой мастерски демонстрирует свое виртуозное мастерство.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 630 руб.1408 руб. в СплитBryan Ferry - Frantic (coloured) (4099964039672) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 5 630 руб.1408 руб. в Сплит0887828047314, Franz Ferdinand, Hits To The Head виниловая пласт...
-
В наличииЦена 5 670 руб.1418 руб. в СплитAccept, Blind Rage (coloured) (4065629625313) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 670 руб.1418 руб. в СплитDeep Purple - Purpendicular (8713748982362) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 670 руб.1418 руб. в СплитVaughan Stevie Ray - Live At Carnegie Hall (8718469538072) винил...
-
В наличииЦена 5 670 руб.1418 руб. в СплитWithin Temptation - Hydra (8719262042919) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 670 руб.1418 руб. в СплитElton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 670 руб.1418 руб. в СплитBryan Ferry - Avonmore (Red) (4099964163407) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 670 руб.1418 руб. в СплитNatacha Atlas - The Best Of (0644918108917) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 680 руб.1420 руб. в СплитDylan, Bob, Triplicate (0889854135010) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 680 руб.1420 руб. в СплитKraftwerk - Tour De France (coloured) (0190295272104) виниловая ...
-
В наличииЦена 5 680 руб.1420 руб. в Сплит0075597905557, Byrne, David; Fatboy Slim, Here Lies Love винилов...
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072738379]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
John Lee Hooker
Альбом (сингл)
That's My Story
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
I Need Some Money, Come On and See About Me, I m Wanderin, Democrat Man, I Want to Talk About You, Gonna Use My Rod, Wednesday Evenin Blues, No More Doggin, One of These Days, You re Leavin Me Baby, That s My Story
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
«That's My Story» — альбом 1960 года легенды блюза Джона Ли Хукера, первоначально выпущенный на лейбле Riverside Records. Это издание было выпущено на 180-граммовом виниле компанией QRP и ремастерировано с оригинальных лент Мэтью Луттансом в The Mastering Lab (AAA). «That's My Story» был записан за одну сессию в студии Reeves Sound Studio в Нью-Йорке. Альбом отличается простым, минималистичным подходом к кантри-блюзу. Хукер играет на акустической гитаре в таких треках, как «I Need Some Money» и «No More Doggin'», создавая захватывающую коллекцию, в которой мастерски демонстрирует свое виртуозное мастерство.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
John Lee Hooker - That's My Story (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072738379) виниловая пластинка - купить по цене 5920 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре John Lee Hooker - That's My Story (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072738379) виниловая пластинка