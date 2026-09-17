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Elisabeth Lohninger - Elisabeth Lohninger And Band (Audiophile) (4250701300718) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Elisabeth Lohninger - Elisabeth Lohninger And Band (Audiophile) (4250701300718) виниловая пластинка

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Elisabeth Lohninger - Elisabeth Lohninger And Band (Audiophile) (4250701300718) виниловая пластинка - фото 1
Elisabeth Lohninger - Elisabeth Lohninger And Band (Audiophile) (4250701300718) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Elisabeth Lohninger
Альбом (сингл)
Elisabeth Lohninger And Band
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Elisabeth Lohninger - Elisabeth Lohninger And Band (Audiophile) (4250701300718) виниловая пластинка - фото 1
  • Elisabeth Lohninger - Elisabeth Lohninger And Band (Audiophile) (4250701300718) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
В наличии
Код товара: 749961
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Elisabeth Lohninger - Elisabeth Lohninger And Band (Audiophile) (4250701300718) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Weitere
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Weitere
Barcode
[4250701300718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Elisabeth Lohninger
Альбом (сингл)
Elisabeth Lohninger And Band
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Flight, Endless Lawns, When The Hours Turn Small, The Most Quiet Love, Moments, Take My Picture While I'm Smiling, Cuando Vuelva A Tu Lado, Mary Jo Dances Alone
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elisabeth Lohninger - Elisabeth Lohninger And Band (Audiophile) (4250701300718) виниловая пластинка

История этого альбома «немного длиннее». Такие счастливые случайности, когда даже в музыке целое больше, чем сумма его частей, действительно существуют. Элизабет Лонингер должна была выступить на Analog Days в 2022 году в сопровождении Акселя Фишбахера и его трио. Однако в 2022 году этому проекту помешали. Но Норберт Леманн не хотел упускать возможность для себя и любителей музыки увидеть Элизабет вживую и на записи. Поэтому он снова связался с ней по поводу Analogue Days 2023 года, и, к счастью, у Элизабет Лонингер нашлось время. У нее также были идеи относительно состава группы, и вскоре состав был утвержден: Кристин Корвизье, француженка, живущая в Кёльне, играющая на тенор-саксофоне, которая также уже некоторое время успешно выступает со своей собственной группой. Она обладает широким стилистическим диапазоном и играет с захватывающей дух энергией. Жан-Ив Юнг, французский виртуоз игры на фортепиано. Клифф Шмитт, опытный контрабасист, аккомпанировавший таким музыкантам, как Нора Джонс, Арт Гарфанкел, Тилль Брённер и Кертис Стигерс, на тысячах концертов. Алекс Бернат, превосходный барабанщик, несколько раз игравший с Элизабет Лонингер и являющийся, например, опорой группы. Рэй Грин, вокалист Santana. Недавно к нему обратилась группа Tower of Power. То, что эта пятерка сотворила тем вечером в октябре 2023 года в студии Bauer Studios, можно описать только словом «волшебно».

Отзывы о товаре Elisabeth Lohninger - Elisabeth Lohninger And Band (Audiophile) (4250701300718) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Weitere
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Weitere
Barcode
[4250701300718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Elisabeth Lohninger
Альбом (сингл)
Elisabeth Lohninger And Band
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Flight, Endless Lawns, When The Hours Turn Small, The Most Quiet Love, Moments, Take My Picture While I'm Smiling, Cuando Vuelva A Tu Lado, Mary Jo Dances Alone
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Описание
История этого альбома «немного длиннее». Такие счастливые случайности, когда даже в музыке целое больше, чем сумма его частей, действительно существуют. Элизабет Лонингер должна была выступить на Analog Days в 2022 году в сопровождении Акселя Фишбахера и его трио. Однако в 2022 году этому проекту помешали. Но Норберт Леманн не хотел упускать возможность для себя и любителей музыки увидеть Элизабет вживую и на записи. Поэтому он снова связался с ней по поводу Analogue Days 2023 года, и, к счастью, у Элизабет Лонингер нашлось время. У нее также были идеи относительно состава группы, и вскоре состав был утвержден: Кристин Корвизье, француженка, живущая в Кёльне, играющая на тенор-саксофоне, которая также уже некоторое время успешно выступает со своей собственной группой. Она обладает широким стилистическим диапазоном и играет с захватывающей дух энергией. Жан-Ив Юнг, французский виртуоз игры на фортепиано. Клифф Шмитт, опытный контрабасист, аккомпанировавший таким музыкантам, как Нора Джонс, Арт Гарфанкел, Тилль Брённер и Кертис Стигерс, на тысячах концертов. Алекс Бернат, превосходный барабанщик, несколько раз игравший с Элизабет Лонингер и являющийся, например, опорой группы. Рэй Грин, вокалист Santana. Недавно к нему обратилась группа Tower of Power. То, что эта пятерка сотворила тем вечером в октябре 2023 года в студии Bauer Studios, можно описать только словом «волшебно».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Elisabeth Lohninger - Elisabeth Lohninger And Band (Audiophile) (4250701300718) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4860 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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