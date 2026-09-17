The Misunderstood - Complete Recordings (5060672881371) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Misunderstood
Альбом (сингл)
Complete Recordings
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб.
В наличии
Код товара: 749947
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4 270 руб.
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Характеристики
Бренд
Trading Places
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
TRADING PLACES
Barcode
[5060672881371]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Misunderstood
Альбом (сингл)
Complete Recordings
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Blues With A Feelin, Who's Been Talking, You Got Me Dizzy, You Don't Have To Go Out, Goin To New York, Shake Your Money Maker, I Just Want To Make Love To You, I'm Not Talking, Never Had A Girl (Like You Before), Golden Glass, I Don't Want To Discuss It, Little Red Rooster, You're Tuff Enough, Freedom, Keep On Running, I'm Cruising
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Misunderstood - Complete Recordings (5060672881371) виниловая пластинка
Калифорнийская сёрф-группа Blue Notes в середине 1960-х годов превратилась в психоделическую группу Misunderstood, в состав которой вошел англичанин Гленн Росс Кэмпбелл на слайд-гитаре. После случайной встречи с будущим Джоном Пилом они отправились в Лондон, где начали записываться для Fontana, выступали на одной сцене с Pink Floyd и быстро подружились с Джеффом Беком, пока проблемы с наркотиками и война во Вьетнаме не прервали их развитие. Этот сборник, состоящий исключительно из лучших записей без проходных треков, объединяет легендарные ацетатные записи, сделанные ими с Пилом в студии Goldstar Studios в Лос-Анджелесе, и записи пикового периода, сделанные ими для Fontana в Лондоне в 1969 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Trading Places
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
TRADING PLACES
Barcode
[5060672881371]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Misunderstood
Альбом (сингл)
Complete Recordings
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Blues With A Feelin, Who's Been Talking, You Got Me Dizzy, You Don't Have To Go Out, Goin To New York, Shake Your Money Maker, I Just Want To Make Love To You, I'm Not Talking, Never Had A Girl (Like You Before), Golden Glass, I Don't Want To Discuss It, Little Red Rooster, You're Tuff Enough, Freedom, Keep On Running, I'm Cruising
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Калифорнийская сёрф-группа Blue Notes в середине 1960-х годов превратилась в психоделическую группу Misunderstood, в состав которой вошел англичанин Гленн Росс Кэмпбелл на слайд-гитаре. После случайной встречи с будущим Джоном Пилом они отправились в Лондон, где начали записываться для Fontana, выступали на одной сцене с Pink Floyd и быстро подружились с Джеффом Беком, пока проблемы с наркотиками и война во Вьетнаме не прервали их развитие. Этот сборник, состоящий исключительно из лучших записей без проходных треков, объединяет легендарные ацетатные записи, сделанные ими с Пилом в студии Goldstar Studios в Лос-Анджелесе, и записи пикового периода, сделанные ими для Fontana в Лондоне в 1969 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
The Misunderstood - Complete Recordings (5060672881371) виниловая пластинка - стоимость товара 4270 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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