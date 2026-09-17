Top.Mail.Ru
Brian Setzer - Setzer Goes Instru-Mental! (coloured) (0810020503432) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Brian Setzer - Setzer Goes Instru-Mental! (coloured) (0810020503432) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Brian Setzer - Setzer Goes Instru-Mental! (coloured) (0810020503432) виниловая пластинка - фото 1
Brian Setzer - Setzer Goes Instru-Mental! (coloured) (0810020503432) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Brian Setzer
Альбом (сингл)
Setzer Goes Instru-Mental!
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Brian Setzer - Setzer Goes Instru-Mental! (coloured) (0810020503432) виниловая пластинка - фото 1
  • Brian Setzer - Setzer Goes Instru-Mental! (coloured) (0810020503432) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
В наличии
Код товара: 749943
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Brian Setzer - Setzer Goes Instru-Mental! (coloured) (0810020503432) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Surfdog
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Surfdog
Barcode
[0810020503432]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Brian Setzer
Альбом (сингл)
Setzer Goes Instru-Mental!
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Blue Moon Of Kentucky, Cherokee, Be-Bop-A-Lula, Earl's Breakdown, Far Noir East, Intermission, Go-Go Godzilla, Lonesome Road, Hillbilly Jazz Meltdown, Hot Love, Pickpocket
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Brian Setzer - Setzer Goes Instru-Mental! (coloured) (0810020503432) виниловая пластинка

"Setzer Goes Instru-Mental!" - инструментальный гитарный альбом Брайана Сетцера, вышедший в 2011 году. Получил премию "Грэмми" в номинации "Лучший поп-инструментальный альбом" в 2012 году. Переиздание 2021 года на цветном 180-граммовом аудиофильском виниле с эффектом брызг. Брайан Роберт Сетцер - американский гитарист, певец и автор песен. Впервые достиг широкого успеха в начале 1980-х с группой Stray Cats и продолжил свою карьеру в конце 1990-х вместе с джазовым биг бэндом.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Brian Setzer - Setzer Goes Instru-Mental! (coloured) (0810020503432) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Surfdog
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Surfdog
Barcode
[0810020503432]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Brian Setzer
Альбом (сингл)
Setzer Goes Instru-Mental!
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Blue Moon Of Kentucky, Cherokee, Be-Bop-A-Lula, Earl's Breakdown, Far Noir East, Intermission, Go-Go Godzilla, Lonesome Road, Hillbilly Jazz Meltdown, Hot Love, Pickpocket
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Setzer Goes Instru-Mental!" - инструментальный гитарный альбом Брайана Сетцера, вышедший в 2011 году. Получил премию "Грэмми" в номинации "Лучший поп-инструментальный альбом" в 2012 году. Переиздание 2021 года на цветном 180-граммовом аудиофильском виниле с эффектом брызг. Брайан Роберт Сетцер - американский гитарист, певец и автор песен. Впервые достиг широкого успеха в начале 1980-х с группой Stray Cats и продолжил свою карьеру в конце 1990-х вместе с джазовым биг бэндом.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Brian Setzer - Setzer Goes Instru-Mental! (coloured) (0810020503432) виниловая пластинка - стоимость товара 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...