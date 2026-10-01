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Alicia Keys - Songs In A Minor (coloured) (0199584568614) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Alicia Keys - Songs In A Minor (coloured) (0199584568614) виниловая пластинка

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Alicia Keys - Songs In A Minor (coloured) (0199584568614) виниловая пластинка - фото 1
Alicia Keys - Songs In A Minor (coloured) (0199584568614) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Alicia Keys
Альбом (сингл)
SONGS IN A MINOR
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alicia Keys - Songs In A Minor (coloured) (0199584568614) виниловая пластинка - фото 1
  • Alicia Keys - Songs In A Minor (coloured) (0199584568614) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749931
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0199584568614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Alicia Keys
Альбом (сингл)
SONGS IN A MINOR
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Piano & I, Girlfriend, How Come You Don’t Call Me, Fallin’, Troubles, Rock wit U, A Woman’s Worth, Jane Doe, Goodbye, The Life, Mr Man, Never Felt This Way – Interlude, Butterflyz, Why Do I Feel So Said, Caged Bird, Lovin U, Foolish Heart, Crazy (Mi Corazon)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alicia Keys - Songs In A Minor (coloured) (0199584568614) виниловая пластинка

Songs in A Minor — дебютный студийный альбом американской R&B и соул-исполнительницы Алиши Киз, вышедший в 2001 году и пятикратно удостоенный премии «Грэмми». Издание на цветном виниле с двумя бонус-треками к 25-летию альбома Альбом дебютировал на первом месте в американском хит-параде Billboard 200. Тираж превысил 6 млн копий в США и 12 млн в мире. Юбилейное издание «Songs in A Minor (25th Anniversary Edition)» включает в себя классический дебютный альбом Алиши Киз, а также два бонус-трека из оригинальных сессий записи альбома: «Foolish Heart» и «Crazy (Mi Corazon)».

Отзывы о товаре Alicia Keys - Songs In A Minor (coloured) (0199584568614) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0199584568614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Alicia Keys
Альбом (сингл)
SONGS IN A MINOR
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Piano & I, Girlfriend, How Come You Don’t Call Me, Fallin’, Troubles, Rock wit U, A Woman’s Worth, Jane Doe, Goodbye, The Life, Mr Man, Never Felt This Way – Interlude, Butterflyz, Why Do I Feel So Said, Caged Bird, Lovin U, Foolish Heart, Crazy (Mi Corazon)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Songs in A Minor — дебютный студийный альбом американской R&B и соул-исполнительницы Алиши Киз, вышедший в 2001 году и пятикратно удостоенный премии «Грэмми». Издание на цветном виниле с двумя бонус-треками к 25-летию альбома Альбом дебютировал на первом месте в американском хит-параде Billboard 200. Тираж превысил 6 млн копий в США и 12 млн в мире. Юбилейное издание «Songs in A Minor (25th Anniversary Edition)» включает в себя классический дебютный альбом Алиши Киз, а также два бонус-трека из оригинальных сессий записи альбома: «Foolish Heart» и «Crazy (Mi Corazon)».
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