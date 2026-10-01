Alicia Keys - Songs In A Minor (coloured) (0199584568614) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Alicia Keys
Альбом (сингл)
SONGS IN A MINOR
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 749931
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0199584568614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Alicia Keys
Альбом (сингл)
SONGS IN A MINOR
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Piano & I, Girlfriend, How Come You Don’t Call Me, Fallin’, Troubles, Rock wit U, A Woman’s Worth, Jane Doe, Goodbye, The Life, Mr Man, Never Felt This Way – Interlude, Butterflyz, Why Do I Feel So Said, Caged Bird, Lovin U, Foolish Heart, Crazy (Mi Corazon)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Alicia Keys - Songs In A Minor (coloured) (0199584568614) виниловая пластинка
Songs in A Minor — дебютный студийный альбом американской R&B и соул-исполнительницы Алиши Киз, вышедший в 2001 году и пятикратно удостоенный премии «Грэмми». Издание на цветном виниле с двумя бонус-треками к 25-летию альбома Альбом дебютировал на первом месте в американском хит-параде Billboard 200. Тираж превысил 6 млн копий в США и 12 млн в мире. Юбилейное издание «Songs in A Minor (25th Anniversary Edition)» включает в себя классический дебютный альбом Алиши Киз, а также два бонус-трека из оригинальных сессий записи альбома: «Foolish Heart» и «Crazy (Mi Corazon)».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 290 руб.1073 руб. в СплитLana Del Rey - Chemtrails Over The Country Club (0602435497808) ...
-
В наличииЦена 4 290 руб.1073 руб. в СплитМураками - В песнях навсегда (4620032917594) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 300 руб.1075 руб. в СплитWeather Report, Weather Report (8719262006799) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 300 руб.1075 руб. в СплитBilly Joel - Streetlife Serenade (0190759391815) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 4 310 руб.1078 руб. в СплитDiana Ross and The Supremes, No 1S (0600753576724) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 310 руб.1078 руб. в СплитDua Lipa - Dua Lipa (0190295908874) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 310 руб.1078 руб. в СплитCalvin Harris - Funk Wav Bounces Vol.1 (0889854434212) виниловая...
-
В наличииЦена 4 310 руб.1078 руб. в СплитOST, Blade Runner 2049 (0190758036410) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 310 руб.1078 руб. в СплитKovacs - Cheap Smell (5054197007491) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 310 руб.1078 руб. в СплитThe Magnetic Fields - Quickies (V7) (Box) (0075597922080) винило...
-
В наличииЦена 4 310 руб.1078 руб. в СплитPearl Jam - Vitalogy (0886978431110) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 310 руб.1078 руб. в СплитBruce Springsteen - The Rising (0190759789117) виниловая пластин...
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0199584568614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Alicia Keys
Альбом (сингл)
SONGS IN A MINOR
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Piano & I, Girlfriend, How Come You Don’t Call Me, Fallin’, Troubles, Rock wit U, A Woman’s Worth, Jane Doe, Goodbye, The Life, Mr Man, Never Felt This Way – Interlude, Butterflyz, Why Do I Feel So Said, Caged Bird, Lovin U, Foolish Heart, Crazy (Mi Corazon)
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Songs in A Minor — дебютный студийный альбом американской R&B и соул-исполнительницы Алиши Киз, вышедший в 2001 году и пятикратно удостоенный премии «Грэмми». Издание на цветном виниле с двумя бонус-треками к 25-летию альбома Альбом дебютировал на первом месте в американском хит-параде Billboard 200. Тираж превысил 6 млн копий в США и 12 млн в мире. Юбилейное издание «Songs in A Minor (25th Anniversary Edition)» включает в себя классический дебютный альбом Алиши Киз, а также два бонус-трека из оригинальных сессий записи альбома: «Foolish Heart» и «Crazy (Mi Corazon)».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Alicia Keys - Songs In A Minor (coloured) (0199584568614) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Alicia Keys - Songs In A Minor (coloured) (0199584568614) виниловая пластинка