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Ezio Bosso - The Hidden Room: The Last Pieces (0198028707015) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ezio Bosso - The Hidden Room: The Last Pieces (0198028707015) виниловая пластинка

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Ezio Bosso - The Hidden Room: The Last Pieces (0198028707015) виниловая пластинка - фото 1
Ezio Bosso - The Hidden Room: The Last Pieces (0198028707015) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ezio Bosso
Альбом (сингл)
The Hidden Room: The Last Pieces
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ezio Bosso - The Hidden Room: The Last Pieces (0198028707015) виниловая пластинка - фото 1
  • Ezio Bosso - The Hidden Room: The Last Pieces (0198028707015) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
В наличии
Код товара: 749920
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ezio Bosso - The Hidden Room: The Last Pieces (0198028707015) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198028707015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ezio Bosso
Альбом (сингл)
The Hidden Room: The Last Pieces
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Sonata No.1 For Violin And Piano "Unconditioned" Adagio, Resonances, Allegro Molto, Like Unbreakable Desires, Dolcemente, Unconditionable, Following A Bird, Trio No.2 "Three Drawings About Missed Steps" Adagio, Silent Dialogues, Allegretto, Sweet Mantra, Finale, Allegro Con Fuoco, Majdhb
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ezio Bosso - The Hidden Room: The Last Pieces (0198028707015) виниловая пластинка

Спустя пять лет, прошедших с момента ранней смерти известного итальянского пианиста, композитора и дирижёра Эцио Боссо, Sony Classical выпускает его последние неизданные произведения камерной музыки, записанные впервые после тщательной переработки партитур. Издание на виниле Интерпретация доверена четырем известным солистам в двух разных камерных ансамблях: пианист и интеллектуал из Саленто Франческо Либетта, исследователь творческого наследия великого туринского композитора; виолончелист и дирижер Луиджи Пиовано, бывший сотрудник Боссо в качестве первого виолончелиста Национальной академии Санта-Чечилия; скрипачка Грация Раймонди и молодая звезда скрипки Айлен Притчин входят в число самых популярных артистов на лучших международных сценах. Обе пьесы знаменуют решающие моменты в жизни Боссо: Соната для скрипки и фортепиано №1 Unconditional является оригинальной версией, из которой была взята знаменитая композиция «Следуя за птицей». Трио для скрипки, виолончели и фортепиано № 2 Missed Steps, написанное в 2013 году, вдохновлено мистическим путем кружащихся дервишей.

Отзывы о товаре Ezio Bosso - The Hidden Room: The Last Pieces (0198028707015) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198028707015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ezio Bosso
Альбом (сингл)
The Hidden Room: The Last Pieces
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Sonata No.1 For Violin And Piano "Unconditioned" Adagio, Resonances, Allegro Molto, Like Unbreakable Desires, Dolcemente, Unconditionable, Following A Bird, Trio No.2 "Three Drawings About Missed Steps" Adagio, Silent Dialogues, Allegretto, Sweet Mantra, Finale, Allegro Con Fuoco, Majdhb
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Спустя пять лет, прошедших с момента ранней смерти известного итальянского пианиста, композитора и дирижёра Эцио Боссо, Sony Classical выпускает его последние неизданные произведения камерной музыки, записанные впервые после тщательной переработки партитур. Издание на виниле Интерпретация доверена четырем известным солистам в двух разных камерных ансамблях: пианист и интеллектуал из Саленто Франческо Либетта, исследователь творческого наследия великого туринского композитора; виолончелист и дирижер Луиджи Пиовано, бывший сотрудник Боссо в качестве первого виолончелиста Национальной академии Санта-Чечилия; скрипачка Грация Раймонди и молодая звезда скрипки Айлен Притчин входят в число самых популярных артистов на лучших международных сценах. Обе пьесы знаменуют решающие моменты в жизни Боссо: Соната для скрипки и фортепиано №1 Unconditional является оригинальной версией, из которой была взята знаменитая композиция «Следуя за птицей». Трио для скрипки, виолончели и фортепиано № 2 Missed Steps, написанное в 2013 году, вдохновлено мистическим путем кружащихся дервишей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ezio Bosso - The Hidden Room: The Last Pieces (0198028707015) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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