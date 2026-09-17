The City Of Prague Philharmonic Orchestra - The Godfather Trilogy (3760300315446) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The City Of Prague Philharmonic Orchestra
Альбом (сингл)
The Godfather Trilogy
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб.
В наличии
Код товара: 749918
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 330 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
SILVA SCREEN
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Silva Screen
Barcode
[3760300315446]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The City Of Prague Philharmonic Orchestra
Альбом (сингл)
The Godfather Trilogy
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Godfather - Waltz (from The Godfather), Speak Softly Love (from The Godfather II), Sicilian Pastorale (from The Godfather), The Pick-Up (from The Godfather), Tarantella (from The Godfather), Mazurka (from The Godfather), Finale (from The Godfather), The Immigrant (from The Godfather II), Kay (from The Godfather II), Marcia Stilo Italiano (from The Godfather II), End Title (from The Godfather II), Marcia Religiosa (from The Godfather III), Marcia Festa (from The Godfather III), The Immigrant
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Израиль
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The City Of Prague Philharmonic Orchestra - The Godfather Trilogy (3760300315446) виниловая пластинка
Откройте для себя вечную музыку культовой трилогии "Крестный отец" с работами Нино Рота.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитSleep Token - Even In Arcadia (0198029031119) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитYes - The Yes Album (0081227378813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитOST - The Last Of Us: Season 1 (Gustavo Santaolalla) (coloured) ...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитJack White - Blunderbuss (0886919599312) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитJoy Division; New Order - Total From Joy Division To New Order (...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитThe Kinks - The Journey - Pt. 2 (4050538897685) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитDoors - Golden Doors 2 (0603497813841) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитLCD Soundsystem - Sound Of Silver (0094638511410) виниловая плас...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитPet Shop Boys - Elysium (2017 remastered) (0190295852771) винило...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитLCD Soundsystem - This Is Happening (0190295848859) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитDavid Bowie - Excerpts From Outside (coloured) (5021732943996) в...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитCage The Elephant - Thank You, Happy Birthday (0886978142115) ви...
Бренд
SILVA SCREEN
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Silva Screen
Barcode
[3760300315446]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The City Of Prague Philharmonic Orchestra
Альбом (сингл)
The Godfather Trilogy
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Godfather - Waltz (from The Godfather), Speak Softly Love (from The Godfather II), Sicilian Pastorale (from The Godfather), The Pick-Up (from The Godfather), Tarantella (from The Godfather), Mazurka (from The Godfather), Finale (from The Godfather), The Immigrant (from The Godfather II), Kay (from The Godfather II), Marcia Stilo Italiano (from The Godfather II), End Title (from The Godfather II), Marcia Religiosa (from The Godfather III), Marcia Festa (from The Godfather III), The Immigrant
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Израиль
Откройте для себя вечную музыку культовой трилогии "Крестный отец" с работами Нино Рота.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
The City Of Prague Philharmonic Orchestra - The Godfather Trilogy (3760300315446) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5330 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The City Of Prague Philharmonic Orchestra - The Godfather Trilogy (3760300315446) виниловая пластинка