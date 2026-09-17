Kenny Burrell - God Bless The Child (Analogue) (5060149622155) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Kenny Burrell - God Bless The Child (Analogue) (5060149622155) виниловая пластинка
«Мастерство игры на гитаре Кенни Беррелла хорошо известно по его годам работы с Оскаром Питерсоном и первым выступлениям в качестве лидера на лейбле Blue Note, но God Bless the Child его единственная запись на CTI в 1971 году, — это недооцененный шедевр в его дискографии. В состав группы Беррелла для этого альбома входили басист Рон Картер, перкуссионист Рэй Барретто, Ричард Уайандс на фортепиано, флейтист Хьюберт Лоус, трубач Фредди Хаббард и барабанщик Билли Кобэм. Штатный аранжировщик CTI, Дон Себески, подобрал и дирижировал струнными инструментами таким образом, что это удивительно и прекрасно отличается от его других работ на этом лейбле». «Себески понимал сдержанный подход Беррелла к игре на гитаре. Беррелл не принадлежал к фьюжн-музыкантам, но он умел играть в ритм лучше любого из них. Себески создал за его спиной меланхоличный, атмосферный звуковой ландшафт, столь же импрессионистичный, сколь и ярко демонстрирующий мастерство гитариста, который мог как виртуозно играть, так и отрываться по-разному — как в своих собственных композициях «Love Is the Answer» и «Do What You Gotta Do» — и при этом плавно и мягко исполнять мелодии, как в заглавном треке, поистине великолепной «Be Yourself» и «A Child Is Born» Тэда Джонса. Это Беррелл в лучшем виде, безусловно, как гитарист, но также как композитор и как лидер группы. Великолепно». — AllMusic
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитSantana - Supernatural (coloured) (0198028292313) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитAvenged Sevenfold, The Stage (0602557109788) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитThe Beastie Boys - Solid Gold Hits (0094634466714) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитOh Wonder - 22 Make (0602438343478) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитSandy Denny - Like An Old Fashioned Waltz (0805520240086) винило...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитSandy Denny - Sandy (0805520240079) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитSandy Denny - The North Star Grassman And The Ravens (0805520240...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитRichard Ashcroft - Keys To The World (0805520241151) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитIvano Fossati - Good-Bye Indiana (coloured) (5021732577481) вини...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитJames Blunt - Back To Bedlam: The Demos (coloured) (502173252970...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитEd Sheeran - (Play) (coloured) (5021732758248) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитBruno Mars - The Romantic (coloured) (0075678590610) виниловая п...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Отзывы о товаре Kenny Burrell - God Bless The Child (Analogue) (5060149622155) виниловая пластинка