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Cassandra Wilson - Belly Of The Sun (Analogue) (5060149621653) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cassandra Wilson - Belly Of The Sun (Analogue) (5060149621653) виниловая пластинка

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Cassandra Wilson - Belly Of The Sun (Analogue) (5060149621653) виниловая пластинка - фото 1
Cassandra Wilson - Belly Of The Sun (Analogue) (5060149621653) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Cassandra Wilson
Альбом (сингл)
Belly Of The Sun
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cassandra Wilson - Belly Of The Sun (Analogue) (5060149621653) виниловая пластинка - фото 1
  • Cassandra Wilson - Belly Of The Sun (Analogue) (5060149621653) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 
В наличии
Код товара: 749902
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Cassandra Wilson - Belly Of The Sun (Analogue) (5060149621653) виниловая пластинка
7 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149621653]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Cassandra Wilson
Альбом (сингл)
Belly Of The Sun
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Weight, Justice, Darkness On The Delta, Waters Of March, You Gotta Move, Only A Dream In Rio, Just Another Parade, Wichita Lineman, Shelter From The Storm, Drunk As Cooter Brown, Show Me A Love, Road So Clear, Hot Tamales
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cassandra Wilson - Belly Of The Sun (Analogue) (5060149621653) виниловая пластинка

Эклектичный джазовый альбом Кассандры Уилсон, сочетающий джаз, блюз, кантри, соул и рок. В основе звучания — глубокий вокал певицы и атмосферные акустические и электрические гитары.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149621653]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Cassandra Wilson
Альбом (сингл)
Belly Of The Sun
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Weight, Justice, Darkness On The Delta, Waters Of March, You Gotta Move, Only A Dream In Rio, Just Another Parade, Wichita Lineman, Shelter From The Storm, Drunk As Cooter Brown, Show Me A Love, Road So Clear, Hot Tamales
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Описание
Эклектичный джазовый альбом Кассандры Уилсон, сочетающий джаз, блюз, кантри, соул и рок. В основе звучания — глубокий вокал певицы и атмосферные акустические и электрические гитары.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cassandra Wilson - Belly Of The Sun (Analogue) (5060149621653) виниловая пластинка - купить по цене 7220 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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