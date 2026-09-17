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The Amity Affliction - House Of Cards (coloured) (0810540038780) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Amity Affliction - House Of Cards (coloured) (0810540038780) виниловая пластинка

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The Amity Affliction - House Of Cards (coloured) (0810540038780) виниловая пластинка - фото 1
The Amity Affliction - House Of Cards (coloured) (0810540038780) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Amity Affliction
Альбом (сингл)
House Of Cards
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Amity Affliction - House Of Cards (coloured) (0810540038780) виниловая пластинка - фото 1
  • The Amity Affliction - House Of Cards (coloured) (0810540038780) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
В наличии
Код товара: 749901
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Amity Affliction - House Of Cards (coloured) (0810540038780) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Noise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Noise Records
Barcode
[0810540038780]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Amity Affliction
Альбом (сингл)
House Of Cards
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Vida Nueva, Kickboxer, House of Cards, Heaven Sent, Bleed, Break These Chains, Beso De La Muerte, Swan Dive, Speaking In Tongues, Afterlife, Reap What You Sow, Eternal War
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Amity Affliction - House Of Cards (coloured) (0810540038780) виниловая пластинка

Группа Amity Affliction возвращается с одним из самых личных и душераздирающих альбомов в своей карьере. После более чем десяти лет пребывания в числе самых влиятельных австралийских хэви-метал групп, отмеченных альбомами, возглавлявшими чарты ARIA, платиновыми сертификатами и мировыми турами в поддержку таких знаковых релизов, как Let The Ocean Take Me и This Could Be Heartbreak, новый альбом обращается к внутреннему миру с бескомпромиссной честностью. В основном написанный об отношениях фронтмена Джоэла Берча с его покойной матерью, альбом исследует горе, травму, веру и самоанализ через серию глубоко связанных песен. "I'll Break These Chains" затрагивает смятение, связанное с ее смертью, "Afterlife" ставит под сомнение веру в загробную жизнь, а заключительный трек "Eternal War" отражает продолжающуюся внутреннюю борьбу и надежду на перемены, которые так и не произошли. Этот альбом, отличающийся масштабностью в музыкальном плане и эмоциональной откровенностью, представляет собой наиболее уязвимый, катарсический и полноценный период творчества The Amity Affliction.

Отзывы о товаре The Amity Affliction - House Of Cards (coloured) (0810540038780) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Noise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Noise Records
Barcode
[0810540038780]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Amity Affliction
Альбом (сингл)
House Of Cards
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Vida Nueva, Kickboxer, House of Cards, Heaven Sent, Bleed, Break These Chains, Beso De La Muerte, Swan Dive, Speaking In Tongues, Afterlife, Reap What You Sow, Eternal War
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Группа Amity Affliction возвращается с одним из самых личных и душераздирающих альбомов в своей карьере. После более чем десяти лет пребывания в числе самых влиятельных австралийских хэви-метал групп, отмеченных альбомами, возглавлявшими чарты ARIA, платиновыми сертификатами и мировыми турами в поддержку таких знаковых релизов, как Let The Ocean Take Me и This Could Be Heartbreak, новый альбом обращается к внутреннему миру с бескомпромиссной честностью. В основном написанный об отношениях фронтмена Джоэла Берча с его покойной матерью, альбом исследует горе, травму, веру и самоанализ через серию глубоко связанных песен. "I'll Break These Chains" затрагивает смятение, связанное с ее смертью, "Afterlife" ставит под сомнение веру в загробную жизнь, а заключительный трек "Eternal War" отражает продолжающуюся внутреннюю борьбу и надежду на перемены, которые так и не произошли. Этот альбом, отличающийся масштабностью в музыкальном плане и эмоциональной откровенностью, представляет собой наиболее уязвимый, катарсический и полноценный период творчества The Amity Affliction.
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Отзывы


The Amity Affliction - House Of Cards (coloured) (0810540038780) виниловая пластинка - стоимость товара 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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