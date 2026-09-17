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Bill Evans - Waltz For Debby (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072504844) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bill Evans - Waltz For Debby (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072504844) виниловая пластинка

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Bill Evans - Waltz For Debby (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072504844) виниловая пластинка - фото 1
Bill Evans - Waltz For Debby (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072504844) виниловая пластинка - фото 2
Bill Evans - Waltz For Debby (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072504844) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
WALTZ FOR DEBBY
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bill Evans - Waltz For Debby (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072504844) виниловая пластинка - фото 1
  • Bill Evans - Waltz For Debby (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072504844) виниловая пластинка - фото 2
  • Bill Evans - Waltz For Debby (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072504844) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
В наличии
Код товара: 749900
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bill Evans - Waltz For Debby (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072504844) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Prestige
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Prestige
Barcode
[0888072504844]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
WALTZ FOR DEBBY
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
My Foolish Heart, Waltz For Debby, Detour Ahead, My Romance, Some Other Time, Milestones
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bill Evans - Waltz For Debby (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072504844) виниловая пластинка

Четвертый и последний альбом одной из самых влиятельных групп в истории джаза, Waltz For Debby, трио Билла Эванса, был первоначально выпущен в 1962 году как дополнение к Sunday At The Village Vanguard. Это новое издание альбома выпущено в рамках серии Original Jazz Classics Series и отпечатано на 180-граммовом виниле на заводе RTI с полностью аналоговым мастерингом с оригинальных лент, выполненным Кевином Греем в Cohearent Audio, и представлено в обложке Tip-On. С момента своего основания в 1982 году серия Original Jazz Classics® (OJC) лейбла Fantasy быстро завоевала репутацию ведущего издателя коллекционных переизданий джазовой музыки. OJC стал домом для впечатляющего джазового каталога лейбла, который разросся до тысяч известных релизов от Prestige, Galaxy, Milestone, Riverside, Debut, Contemporary, Jazzland и Pablo. Опираясь на это огромное количество материала, Original Jazz Classics выпустил более 850 наименований. Цель была проста: переиздать влиятельные джазовые альбомы с предельной тщательностью и уважением к оригиналам — от оформления обложек и аннотаций до самих аудиозаписей. Учитывая общую страсть Craft Recordings к скрупулезному сохранению и качеству, перезапуск серии Original Jazz Classics в рамках семьи Craft является естественным шагом.

Отзывы о товаре Bill Evans - Waltz For Debby (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072504844) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Prestige
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Prestige
Barcode
[0888072504844]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
WALTZ FOR DEBBY
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
My Foolish Heart, Waltz For Debby, Detour Ahead, My Romance, Some Other Time, Milestones
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics Series
Страна производитель
США
Описание
Четвертый и последний альбом одной из самых влиятельных групп в истории джаза, Waltz For Debby, трио Билла Эванса, был первоначально выпущен в 1962 году как дополнение к Sunday At The Village Vanguard. Это новое издание альбома выпущено в рамках серии Original Jazz Classics Series и отпечатано на 180-граммовом виниле на заводе RTI с полностью аналоговым мастерингом с оригинальных лент, выполненным Кевином Греем в Cohearent Audio, и представлено в обложке Tip-On. С момента своего основания в 1982 году серия Original Jazz Classics® (OJC) лейбла Fantasy быстро завоевала репутацию ведущего издателя коллекционных переизданий джазовой музыки. OJC стал домом для впечатляющего джазового каталога лейбла, который разросся до тысяч известных релизов от Prestige, Galaxy, Milestone, Riverside, Debut, Contemporary, Jazzland и Pablo. Опираясь на это огромное количество материала, Original Jazz Classics выпустил более 850 наименований. Цель была проста: переиздать влиятельные джазовые альбомы с предельной тщательностью и уважением к оригиналам — от оформления обложек и аннотаций до самих аудиозаписей. Учитывая общую страсть Craft Recordings к скрупулезному сохранению и качеству, перезапуск серии Original Jazz Classics в рамках семьи Craft является естественным шагом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bill Evans - Waltz For Debby (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072504844) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6040 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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