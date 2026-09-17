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David Bowie - Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (OST) (5054197657948) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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David Bowie - Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (OST) (5054197657948) виниловая пластинка

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David Bowie - Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (OST) (5054197657948) виниловая пластинка - фото 1
David Bowie - Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (OST) (5054197657948) виниловая пластинка - фото 2
David Bowie - Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (OST) (5054197657948) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
Ziggy Stardust And The Spiders From Mars
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • David Bowie - Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (OST) (5054197657948) виниловая пластинка - фото 1
  • David Bowie - Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (OST) (5054197657948) виниловая пластинка - фото 2
  • David Bowie - Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (OST) (5054197657948) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
В наличии
Код товара: 749896
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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David Bowie - Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (OST) (5054197657948) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5054197657948]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
Ziggy Stardust And The Spiders From Mars
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Introduction (Incorporating: Beethoven Ninth Symphony (Arranged and Performed by Wendy Carlos), Hang On To Yourself, Ziggy Stardust, Watch That Man, Wild Eyed Boy From Freecloud, All The Young Dudes, Oh! You Pretty Things, Moonage Daydream, Changes, Space Oddity, My Death, Cracked Actor, Time, The Width Of A Circle, Let’s Spend The Night Together, Suffragette City, White Light/White Heat Medley: The Jean Genie / Love Me Do / The Jean Genie (feat. Jeff Beck), Round And Round (feat. Jeff Beck), Fa
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Bowie - Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (OST) (5054197657948) виниловая пластинка

Ziggy Stardust and The Spiders From Mars: The Motion Picture Soundtrack — концертный альбом английского музыканта Дэвида Боуи, выпущенный в октябре 1983 года совместно с одноименным фильмом. Издание на двойном 180 г виниле в гейтфолде В 2023 году отмечалось 50-летие альбома Дэвида Боуи "Ziggy Stardust And The Spiders From Mars: The Motion Picture", последнего концерта Зигги, записанного вживую 3 июля 1973 года в лондонском Hammersmith Odeon. Теперь, когда лимитированный юбилейный золотой виниловый тираж распродан, выпускается новый стандартный черный виниловый тираж альбома David Bowie - Ziggy Stardust and the Spiders from Mars: The Motion Picture.

Отзывы о товаре David Bowie - Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (OST) (5054197657948) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5054197657948]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
Ziggy Stardust And The Spiders From Mars
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Introduction (Incorporating: Beethoven Ninth Symphony (Arranged and Performed by Wendy Carlos), Hang On To Yourself, Ziggy Stardust, Watch That Man, Wild Eyed Boy From Freecloud, All The Young Dudes, Oh! You Pretty Things, Moonage Daydream, Changes, Space Oddity, My Death, Cracked Actor, Time, The Width Of A Circle, Let’s Spend The Night Together, Suffragette City, White Light/White Heat Medley: The Jean Genie / Love Me Do / The Jean Genie (feat. Jeff Beck), Round And Round (feat. Jeff Beck), Fa
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Ziggy Stardust and The Spiders From Mars: The Motion Picture Soundtrack — концертный альбом английского музыканта Дэвида Боуи, выпущенный в октябре 1983 года совместно с одноименным фильмом. Издание на двойном 180 г виниле в гейтфолде В 2023 году отмечалось 50-летие альбома Дэвида Боуи "Ziggy Stardust And The Spiders From Mars: The Motion Picture", последнего концерта Зигги, записанного вживую 3 июля 1973 года в лондонском Hammersmith Odeon. Теперь, когда лимитированный юбилейный золотой виниловый тираж распродан, выпускается новый стандартный черный виниловый тираж альбома David Bowie - Ziggy Stardust and the Spiders from Mars: The Motion Picture.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


David Bowie - Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (OST) (5054197657948) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5570 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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