Robert Plant - Saving Grace: All That Glitters (EP) (0075597893359) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Robert Plant
Альбом (сингл)
Saving Grace: All That Glitters
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб.
В наличии
Код товара: 749887
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Характеристики
Бренд
Nonesuch Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nonesuch Records
Barcode
[0075597893359]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Robert Plant
Альбом (сингл)
Saving Grace: All That Glitters
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Blackest Crow - Traditional*. Arranged by Robert Plant and Saving Grace, Poison - by Bert Jansch, Orphan Girl - by Gillian Welch, She Cried - by Ted Daryll and Greg Richards
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Robert Plant - Saving Grace: All That Glitters (EP) (0075597893359) виниловая пластинка
В честь Дня музыкальных магазинов лейбл Nonesuch выпускает виниловый EP Роберта Планта под названием Saving Grace: All That Glitters. Этот релиз является продолжением его недавнего, получившего признание критиков альбома Saving Grace; в обоих проектах участвует вокалистка Сьюзи Диан и группа музыкантов из английской сельской местности, которую Плант считает своим домом. Четыре трека EP, недавно записанные специально для RSD 2026, посвящены фолк-музыке и музыке в стиле американа, которые Плант и его группа любят: традиционные мелодии «The Blackest Crow» и «Two Coats» в аранжировке Роберта Планта и Saving Grace, а также «Orphan Girl» Джиллиан Уэлч и «Poison» Берта Янша.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Nonesuch Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nonesuch Records
Barcode
[0075597893359]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Robert Plant
Альбом (сингл)
Saving Grace: All That Glitters
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Blackest Crow - Traditional*. Arranged by Robert Plant and Saving Grace, Poison - by Bert Jansch, Orphan Girl - by Gillian Welch, She Cried - by Ted Daryll and Greg Richards
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
В честь Дня музыкальных магазинов лейбл Nonesuch выпускает виниловый EP Роберта Планта под названием Saving Grace: All That Glitters. Этот релиз является продолжением его недавнего, получившего признание критиков альбома Saving Grace; в обоих проектах участвует вокалистка Сьюзи Диан и группа музыкантов из английской сельской местности, которую Плант считает своим домом. Четыре трека EP, недавно записанные специально для RSD 2026, посвящены фолк-музыке и музыке в стиле американа, которые Плант и его группа любят: традиционные мелодии «The Blackest Crow» и «Two Coats» в аранжировке Роберта Планта и Saving Grace, а также «Orphan Girl» Джиллиан Уэлч и «Poison» Берта Янша.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Robert Plant - Saving Grace: All That Glitters (EP) (0075597893359) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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