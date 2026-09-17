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Nilufer Yanya - My Method Actor (coloured) (5054429193930) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nilufer Yanya - My Method Actor (coloured) (5054429193930) виниловая пластинка

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Nilufer Yanya - My Method Actor (coloured) (5054429193930) виниловая пластинка - фото 1
Nilufer Yanya - My Method Actor (coloured) (5054429193930) виниловая пластинка - фото 2
Nilufer Yanya - My Method Actor (coloured) (5054429193930) виниловая пластинка - фото 3
Nilufer Yanya - My Method Actor (coloured) (5054429193930) виниловая пластинка - фото 4
Nilufer Yanya - My Method Actor (coloured) (5054429193930) виниловая пластинка - фото 5
Nilufer Yanya - My Method Actor (coloured) (5054429193930) виниловая пластинка - фото 6
Nilufer Yanya - My Method Actor (coloured) (5054429193930) виниловая пластинка - фото 7
Nilufer Yanya - My Method Actor (coloured) (5054429193930) виниловая пластинка - фото 8
Nilufer Yanya - My Method Actor (coloured) (5054429193930) виниловая пластинка - фото 9
Nilufer Yanya - My Method Actor (coloured) (5054429193930) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nilufer Yanya
Альбом (сингл)
My Method Actor
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nilufer Yanya - My Method Actor (coloured) (5054429193930) виниловая пластинка - фото 1
  • Nilufer Yanya - My Method Actor (coloured) (5054429193930) виниловая пластинка - фото 2
  • Nilufer Yanya - My Method Actor (coloured) (5054429193930) виниловая пластинка - фото 3
  • Nilufer Yanya - My Method Actor (coloured) (5054429193930) виниловая пластинка - фото 4
  • Nilufer Yanya - My Method Actor (coloured) (5054429193930) виниловая пластинка - фото 5
  • Nilufer Yanya - My Method Actor (coloured) (5054429193930) виниловая пластинка - фото 6
  • Nilufer Yanya - My Method Actor (coloured) (5054429193930) виниловая пластинка - фото 7
  • Nilufer Yanya - My Method Actor (coloured) (5054429193930) виниловая пластинка - фото 8
  • Nilufer Yanya - My Method Actor (coloured) (5054429193930) виниловая пластинка - фото 9
  • Nilufer Yanya - My Method Actor (coloured) (5054429193930) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
В наличии
Код товара: 749886
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Nilufer Yanya - My Method Actor (coloured) (5054429193930) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429193930]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nilufer Yanya
Альбом (сингл)
My Method Actor
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Keep On Dancing (2:08), Like I Say (I Runaway) (2:57), Method Actor (3:51), Binding (5:16), Mutations (4:16), Ready For Sun (Touch) (5:33), Call It Love (4:53), Faith's Late (4:49), Made Out Of Memory (3:34), Just A Western (4:29), Wingspan (2:27)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nilufer Yanya - My Method Actor (coloured) (5054429193930) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Keep On Dancing (2:08), Like I Say (I Runaway) (2:57), Method Actor (3:51), Binding (5:16), Mutations (4:16), Ready For Sun (Touch) (5:33), Call It Love (4:53), Faith's Late (4:49), Made Out Of Memory (3:34), Just A Western (4:29), Wingspan (2:27)

Отзывы о товаре Nilufer Yanya - My Method Actor (coloured) (5054429193930) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429193930]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nilufer Yanya
Альбом (сингл)
My Method Actor
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Keep On Dancing (2:08), Like I Say (I Runaway) (2:57), Method Actor (3:51), Binding (5:16), Mutations (4:16), Ready For Sun (Touch) (5:33), Call It Love (4:53), Faith's Late (4:49), Made Out Of Memory (3:34), Just A Western (4:29), Wingspan (2:27)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Keep On Dancing (2:08), Like I Say (I Runaway) (2:57), Method Actor (3:51), Binding (5:16), Mutations (4:16), Ready For Sun (Touch) (5:33), Call It Love (4:53), Faith's Late (4:49), Made Out Of Memory (3:34), Just A Western (4:29), Wingspan (2:27)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nilufer Yanya - My Method Actor (coloured) (5054429193930) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4500 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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