Lee "Scratch" Perry - Battle Of Armagideon (coloured) (8719262039902) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Lee "Scratch" Perry
Альбом (сингл)
Battle Of Armagideon
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб.
В наличии
Код товара: 749874
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039902]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Lee "Scratch" Perry
Альбом (сингл)
Battle Of Armagideon
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Introducing Myself, Drum Song, Grooving, All Things Are Possible, Show Me That River, Time Marches On (In/Out Mix), I Am A Madman, The Joker, Happy Birthday, Sexy Lady, Time Marches On
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Lee "Scratch" Perry - Battle Of Armagideon (coloured) (8719262039902) виниловая пластинка
Переиздание альбома Ли «Скрэтча» Перри «Battle Of Armagideon (Millionaire Liquidator)» на желтом виниле запланировано к выходу 20–27 марта 2026 года. Это коллекционное переиздание от лейбла Music On Vinyl. Оригинальный альбом вышел в 1986 году и считается одной из важнейших работ Перри 80-х годов. Запись проходила в Лондоне с участием британских сессионных музыкантов, которых Ли назвал новым составом The Upsetters. Альбом демонстрирует уникальный стиль Перри как продюсера и микшера, наполнен сюрреалистичными звуковыми эффектами и эксцентричным вокалом. Самый известный трек — «I Am A Madman», в котором артист открыто иронизирует над своим образом безумца.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039902]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Lee "Scratch" Perry
Альбом (сингл)
Battle Of Armagideon
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Introducing Myself, Drum Song, Grooving, All Things Are Possible, Show Me That River, Time Marches On (In/Out Mix), I Am A Madman, The Joker, Happy Birthday, Sexy Lady, Time Marches On
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Переиздание альбома Ли «Скрэтча» Перри «Battle Of Armagideon (Millionaire Liquidator)» на желтом виниле запланировано к выходу 20–27 марта 2026 года. Это коллекционное переиздание от лейбла Music On Vinyl. Оригинальный альбом вышел в 1986 году и считается одной из важнейших работ Перри 80-х годов. Запись проходила в Лондоне с участием британских сессионных музыкантов, которых Ли назвал новым составом The Upsetters. Альбом демонстрирует уникальный стиль Перри как продюсера и микшера, наполнен сюрреалистичными звуковыми эффектами и эксцентричным вокалом. Самый известный трек — «I Am A Madman», в котором артист открыто иронизирует над своим образом безумца.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Lee "Scratch" Perry - Battle Of Armagideon (coloured) (8719262039902) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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