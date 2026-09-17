The Sisters Of Mercy - Floodland (Analogue, Original Master Recording) (0821797100212) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара The Sisters Of Mercy - Floodland (Analogue, Original Master Recording) (0821797100212) виниловая пластинка
"Floodland" - второй студийный альбом английской готик-рок группы Sisters of Mercy. Он был выпущен 16 ноября 1987 года на международном рынке компанией Merciful Release и распространен WEA, а релизом в США занималась Elektra Records. После выхода дебютного студийного альбома группы, "First and Last and Always" (1985), участники Крейг Адамс и Уэйн Хасси ушли в группу the Mission, что привело к распаду Sisters of Mercy. В результате фронтмен группы Эндрю Элдрич сформировал сайд-проект, известный как Sisterhood, и записал с ними новый материал. После того, как первый альбом проекта был воспринят в целом негативно, Элдрич перезапустил Sisters of Mercy и нанял участницу Sisterhood Патрицию Моррисон для записи нового релиза. Синглы "This Corrosion", "Dominion" и "Lucretia My Reflection" были выпущены в рамках промоушена. Песня "This Corrosion" заняла 7 место в чарте синглов Великобритании, а "Dominion" и "Lucretia My Reflection" заняли 13 и 20 места соответственно. "Floodland" дебютировал в чарте альбомов Великобритании под номером 9, а затем был сертифицирован BPI как золотой за продажу 100 000 копий. Он также вошел в топ-40 в других европейских странах, включая Швейцарию. Несмотря на то, что первоначально диск "Floodland" получил смешанные отзывы музыкальных критиков, впоследствии он был признан основополагающим альбомом в стиле готик-рок.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 070 руб.1018 руб. в СплитАлександр Иванов - Best (4640004138451) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 100 руб.1025 руб. в СплитBob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 100 руб.1025 руб. в СплитПахом И Прохор - Велопрогулка в лесу (Pink) (4610297803763) вини...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитGreen Day - Father Of All.. (0093624897644) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитVelvet Revolver - Contraband (20th Anniversary) (0196588970214) ...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитMichael Jackson - Number Ones (Red) (0199584107011) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в Сплит65daysofstatic - Wild Light (coloured) (0196588164613) виниловая...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитThe Stone Roses - The Remixes (0198029470819) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитKojey Radical - Don't Look Down (coloured) (5021732784537) винил...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитVarious Artists - Now Yearbook The Vault 1984 (coloured) (019802...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитVarious Artists - Now Yearbook The Vault 1983 (coloured) (019658...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитSeafret - Tell Me It's Real (coloured) (0199584095417) виниловая...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре The Sisters Of Mercy - Floodland (Analogue, Original Master Recording) (0821797100212) виниловая пластинка