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Various Artists - 80s Electro Tracks, Vol.2 (0194111010420) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - 80s Electro Tracks, Vol.2 (0194111010420) виниловая пластинка

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Various Artists - 80s Electro Tracks, Vol.2 (0194111010420) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - 80s Electro Tracks, Vol.2 (0194111010420) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
80s Electro Tracks, Vol.2
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - 80s Electro Tracks, Vol.2 (0194111010420) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - 80s Electro Tracks, Vol.2 (0194111010420) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб. 
В наличии
Код товара: 749859
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Various Artists - 80s Electro Tracks, Vol.2 (0194111010420) виниловая пластинка
2 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Zyx Records
Barcode
[0194111010420]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
80s Electro Tracks, Vol.2
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Anne Clark OUR DARKNESS, S50:TECHNOLOGY, Curare: VISIONS AND DREAMS, Interface: LIKE PUPPETS, Camouflage: THE GREAT COMMANDMENT, Central Unit: COMPUTER MUSIC, OFF:BAD NEWS, Moskwa TV: THE ART OF FASHION
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - 80s Electro Tracks, Vol.2 (0194111010420) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Anne Clark OUR DARKNESS, S50:TECHNOLOGY, Curare: VISIONS AND DREAMS, Interface: LIKE PUPPETS, Camouflage: THE GREAT COMMANDMENT, Central Unit: COMPUTER MUSIC, OFF:BAD NEWS, Moskwa TV: THE ART OF FASHION

Отзывы о товаре Various Artists - 80s Electro Tracks, Vol.2 (0194111010420) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Zyx Records
Barcode
[0194111010420]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
80s Electro Tracks, Vol.2
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Anne Clark OUR DARKNESS, S50:TECHNOLOGY, Curare: VISIONS AND DREAMS, Interface: LIKE PUPPETS, Camouflage: THE GREAT COMMANDMENT, Central Unit: COMPUTER MUSIC, OFF:BAD NEWS, Moskwa TV: THE ART OF FASHION
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Anne Clark OUR DARKNESS, S50:TECHNOLOGY, Curare: VISIONS AND DREAMS, Interface: LIKE PUPPETS, Camouflage: THE GREAT COMMANDMENT, Central Unit: COMPUTER MUSIC, OFF:BAD NEWS, Moskwa TV: THE ART OF FASHION
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - 80s Electro Tracks, Vol.2 (0194111010420) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2380 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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