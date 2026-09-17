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OST - Star Trek: The Next Generation (Dennis McCarthy) (coloured) (0194111028838) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Star Trek: The Next Generation (Dennis McCarthy) (coloured) (0194111028838) виниловая пластинка

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OST - Star Trek: The Next Generation (Dennis McCarthy) (coloured) (0194111028838) виниловая пластинка - фото 1
OST - Star Trek: The Next Generation (Dennis McCarthy) (coloured) (0194111028838) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Star Trek: The Next Generation
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Star Trek: The Next Generation (Dennis McCarthy) (coloured) (0194111028838) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Star Trek: The Next Generation (Dennis McCarthy) (coloured) (0194111028838) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб. 
В наличии
Код товара: 749856
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - Star Trek: The Next Generation (Dennis McCarthy) (coloured) (0194111028838) виниловая пластинка
2 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Zyx Records
Barcode
[0194111028838]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Star Trek: The Next Generation
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Star Trek: The Next Generation-main Title, Stardate, Troi Senses, Picard S Plan, First Chase, First Chase (Part 2), Detaching, Separation, Shaken, Court Time, There Goes Da Judge, U.s.s. Hood, On Manual, Star Trek: The Next Generation-end Credit, Personal Log, Admiral, Old Lovers, Caverns, Splashing, The Woods, Memories, Scanned, Big Guns, Unknown, Revealed, Reaching Out, Main Title-version 2, (Alternate M.T.) (Alternate M.T.)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Star Trek: The Next Generation (Dennis McCarthy) (coloured) (0194111028838) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Star Trek: The Next Generation-main Title, Stardate, Troi Senses, Picard S Plan, First Chase, First Chase (Part 2), Detaching, Separation, Shaken, Court Time, There Goes Da Judge, U.s.s. Hood, On Manual, Star Trek: The Next Generation-end Credit, Personal Log, Admiral, Old Lovers, Caverns, Splashing, The Woods, Memories, Scanned, Big Guns, Unknown, Revealed, Reaching Out, Main Title-version 2, (Alternate M.T.) (Alternate M.T.)



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре OST - Star Trek: The Next Generation (Dennis McCarthy) (coloured) (0194111028838) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Zyx Records
Barcode
[0194111028838]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Star Trek: The Next Generation
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Star Trek: The Next Generation-main Title, Stardate, Troi Senses, Picard S Plan, First Chase, First Chase (Part 2), Detaching, Separation, Shaken, Court Time, There Goes Da Judge, U.s.s. Hood, On Manual, Star Trek: The Next Generation-end Credit, Personal Log, Admiral, Old Lovers, Caverns, Splashing, The Woods, Memories, Scanned, Big Guns, Unknown, Revealed, Reaching Out, Main Title-version 2, (Alternate M.T.) (Alternate M.T.)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Star Trek: The Next Generation-main Title, Stardate, Troi Senses, Picard S Plan, First Chase, First Chase (Part 2), Detaching, Separation, Shaken, Court Time, There Goes Da Judge, U.s.s. Hood, On Manual, Star Trek: The Next Generation-end Credit, Personal Log, Admiral, Old Lovers, Caverns, Splashing, The Woods, Memories, Scanned, Big Guns, Unknown, Revealed, Reaching Out, Main Title-version 2, (Alternate M.T.) (Alternate M.T.)


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Star Trek: The Next Generation (Dennis McCarthy) (coloured) (0194111028838) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2380 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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